Esta tarde se entregarán fichas para segundas dosis de vacuna en Jesús María | Newsweek México

Sólo como una medida auxiliar para mantener orden y evitar cualquier intención de pernoctar en los puntos donde se instalarán mañana miércoles las Brigadas Correcaminos en el municipio de Jesús María para la aplicación de la segunda dosis de la Vacuna Contra el Covid-19 a mayores de 60 años, hoy martes a partir de las cinco de la tarde se entregarán las fichas correspondientes a quienes así lo deseen.

El Delegado Estatal de Programas Para el Desarrollo en Aguascalientes, Aldo Ruiz, dejó claro que de ninguna manera la ficha será un condicionante para que las y los adultos mayores de 60 años sean atendidos, ya que el único requisito será la presentación de su comprobante de haber recibido la primera dosis.

Esta decisión de entregar las fichas a quienes lo soliciten se tomó, como siempre, con la única intención de evitar riesgos e incomodidades a las y los interesados en recibir la segunda dosis de la vacuna, pues hay quienes tienen la intención de pernoctar en los lugares donde serán atendidos, aunque el Representante del Gobierno Federal en Aguascalientes enfatizó que debido a que sólo se aplicará a quienes comprueben haber recibido la primera en Jesús María el número de biológicos será suficiente en cada punto, por lo que no es necesario presentarse con demasiada anticipación y mucho menos dormir en los lugares habilitados para esta jornada, y que son los siguientes:

1. Plaza del Mueble. Paseo de los Chicahuales S/N. Col. Deportiva

2. La Casa de la Música. Av. Constitución No. 116 Col. Ejidal

3. Localidad Ignacio Zaragoza (Venadero). Esc. Sec. Tec. No. 19

4. Localidad Jesús Gómez Portugal (Margaritas). Sec. Gral. No. 27.

Aldo Ruiz reiteró la petición de que sólo se presenten las personas que ya recibieron la primera dosis en dicho municipio y en el mismo punto donde les fue aplicada la primera, para evitar que alguien se quede sin el biológico que le corresponde.