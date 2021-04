Arturo Ávila promete un trabajo sin excusas en la alcaldía de Aguascalientes | Newsweek México

Inicia la primera página de la nueva historia en la capital, un proyecto encabezado por Arturo Ávila, candidato a Presidente Municipal de Aguascalientes por la coalición “Juntos Haremos Historia”, en el que por primera vez se trabajará junto a la gente y con un gobierno ¡Sin Excusas!.

En un evento apegado al protocolo sanitario avalado por las autoridades electorales, Arturo Ávila manifestó que “tengo un gran proyecto que transformará nuestra ciudad. Tendremos un Aguascalientes lleno de árboles, con más y mejores vialidades, con seguridad en cada colonia y con agua, sí, con agua y ¡sin excusas!. Pero en el centro de todo están ustedes, y yo para servirles a ustedes”.

Arturo Ávila coincidió con vecinas y vecinos de la Colonia La Soledad, ubicada en una de las zonas con menos atención por parte de las autoridades municipales, “Veo gente con voz de gigante, veo gente digna, veo aquí la gran esperanza de entre todos construir un mejor futuro un mejor Aguascalientes, una mejor ciudad. Aquí veo sueños, soñadores que, como yo, queremos transformar donde vivimos, vivir como queremos, como merecemos, veo gente que sabe que no somos de segunda, que no pueden venir a mentirnos en la cara y todavía decirnos que estamos bien. No señores, no señoras, aquí lo que ha sobrado son las mentiras y las excusas, hoy necesitamos transformarlo y entregarnos…¡Sin excusas!”

Arturo Ávila es un empresario especialista en materia de seguridad, en su trayectoria destaca el éxito que ha tenido su empresa en los ámbitos local, estatal e internacional, la cual se encuentra instalada en Aguascalientes y genera miles de empleos que dan sustento a muchas familias que viven en la ciudad. “He trabajado con empresarios grandes y chicos, con gobiernos, y hemos generado miles empleos, y han dado resultados, porque yo soy una persona que doy resultados. A pesar de los problemas, a pesar de los obstáculos, yo nunca he buscado pretextos, nunca he buscado excusas”.

Llegó el momento de Transformar a Aguascalientes en aquello que hace falta, reflexionó en que las y los aguascalentenses le dan el gran valor a la ciudad y la convierten en un lugar de sueños, pero de oportunidades limitadas, una ciudad que crece gracias a su pueblo y que merece, por primera vez, un buen gobierno.

Para el candidato a la Presidencia Municipal de Aguascalientes, aún hay temas pendientes que se tienen que resolver, “debe haber oportunidad para todos, ¡Que no quede niño sin escuela, joven sin universidad, hombres y mujeres sin trabajo. Juntos, tú, yo, todos, para crear lo que queremos. Transformar a Aguascalientes es la manera en la que podemos gobernar, entre todos”.

Agradeció las muestras de solidaridad por parte de las y los vecinos, el respaldo de la gente en la transmisión realizada vía sus redes sociales y los mensajes de apoyo a través de diferentes medios hacia este proyecto que comienza a ser la nueva historia de Aguascalientes.