Reforzarán vigilancia en áreas de acampamiento de Jesús María | Newsweek México

El presidente municipal de Jesús María, Antonio Arámbula López, informó que tras el incendio forestal ocurrido en el Cerro de San Lorenzo, aledaño a La Posta, se reforzarán las labores de vigilancia en las zonas serranas y de acampamiento para prevenir que se puedan registrar siniestros como el de este domingo.

Asimismo, hizo un llamado a los paseantes que suelen acudir a dicho lugar a evitar dejar fogatas encendidas, arrojar colillas de cigarros y reducir los riesgos de provocar un incendio forestal.

“Sí vamos a reforzar la vigilancia, pero también les pedimos a las personas que van a esas zonas en bicicleta, en carro, a caminar o a correr, estaremos al pendiente para que nos ayuden, no queremos limitar el paso pero que nos ayuden a no tirar las bachichas de cigarro y a no prender fuego”.

Comentó que el saldo final de afectaciones fue de casi 200 hectáreas de vegetación consumidas por el fuego, especies animales muertas, dos bomberos lesionados y más de 12 horas para controlarlo con combatientes forestales, elementos de bomberos estatales y municipales, las coordinaciones estatales y municipales de protección civil, la Cruz Roja, el Ejército Mexicano y ciudadanos voluntarios.

“El saldo son dos bomberos heridos, flora y fauna destruidas y alrededor de 200 hectáreas consumidas, creo que es un gran saldo, contaminación atmosférica y muchas pérdidas que lamentar en ecología”, agregó.

El primer edil lamentó que por descuidos se puedan afectar los ecosistemas naturales del municipio.

“Es una pena que se acaben los bosques que tenemos, algún descuido, alguien que dejó una fogata o una colilla de cigarro, es una pena que muchos animales, la vegetación, la contaminación del aire, en verdad que fueron grandes pérdidas”.

Pedirá alcalde de Jesús María licencia a su cargo para hacer campaña

En otro tema, el presidente municipal de Jesús María, Antonio Arámbula López, informó que, tras registrarse como candidato a la reelección a la alcaldía por el Partido Acción Nacional, pedirá licencia para separarse del cargo y realizar campaña, a pesar de que la legislación electoral no le prohíbe continuar en el cargo.

“Voy a pedir licencia para poder enfocarme para dedicarme al 100% en las campañas, pero eso será un poco más adelante porque todavía no inician las campañas y queda mucho trabajo por atender”.

De acuerdo a la agenda del proceso electoral local 2020-2021, el periodo de campañas para los ayuntamientos con más de 40 mil habitantes, como Jesús María, será del 19 de abril al 2 de junio.