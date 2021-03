Esperan por 36 horas vacuna contra el Covid-19 en Aguascalientes | Newsweek México

Este viernes continuará la vacunación de adultos mayores de 60 años de edad en el municipio de Aguascalientes, sin embargo, desde la noche de este miércoles se comenzaron a formar filas de personas al exterior de los lugares que fungirán como centros de vacunación.

En esta ocasión se aplicarán 14 mil 220 dosis de las vacunas de Pfizer y Sinovac contra el Covid-19 a los adultos mayores de 60 años de edad, que radiquen en el municipio capital y cuyo primer apellido inicie con las letras B, C y D.

Aunque las autoridades del gobierno federal han solicitado a los adultos mayores que esperen hasta que inicie la aplicación, a partir de las 8 de la mañana de este viernes, cientos de personas se han acercado desde la noche de este miércoles para tratar de tener acceso a fichas que garanticen su turno en la aplicación, motivadas por la estrategia que se aplicó en la primera jornada del pasado martes.

Tal es el caso de la señora María Guadalupe Valtierra de la Rosa, de 66 años de edad, quien desde las 8 de la noche tomó el primer lugar de la fila al exterior de la unidad deportiva IV Centenario, en espera de una ficha para su esposo, quien sí cumple con los requisitos para ser vacunado.

“Llegamos mi esposo y yo y fuimos los primeros, todavía no llegaba nadie, luego pasaron como 10 minutos y ya llegaron más personas; venimos desde ayer porque cuando fue la vacunación el martes, pasamos desde el lunes y pasamos y vimos que había mucha gente formada, entonces mucha gente estaba esperando el martes para venir, pero las fichas las entregaron desde el lunes”.

A pesar de las bajas temperaturas y el hambre, la señora Lupita y su esposo decidieron pasar la noche a la intemperie, con tal de tener acceso a alguna ficha, sin embargo, hasta la mañana de este jueves no habían sido entregadas, ni tampoco había información clara por parte de las autoridades.

“Le preguntamos al vigilante y él dijo que más o menos las entregaban hoy como a las 10 a.m., pero no hemos visto a nadie de las autoridades, ya nos anda de hambre, sólo cenamos unos tacos, no pudimos dormir en toda la noche”.

Para ellos, la principal motivación para recibir la vacuna es reducir los riesgos de contagio y de defunción por el virus, pues al inicio de la pandemia tuvieron el caso de su hijo, quien enfermó de gravedad.

“Un hijo se puso muy grave, pero gracias a Dios salió, no quiso hospitalizarse, pero lo atendieron en la casa, ahí tenía todo lo necesario para recibir la atención, fue luego luego empezando la pandemia”, agregó.

Detrás de ella, se encuentra el señor Erasmo Durón, quien llegó minutos después la noche del miércoles junto con otros integrantes de su familia, en espera de la tan ansiada ficha para recibir la vacuna.

“Nosotros estamos formados desde anoche, desde las 9:00 p.m., me vine con mi hermana, mi primo y mi cuñado. Es como cuando dicen que te vas a sacar un premio, llegas antes para ver si te toca y nosotros venimos a ver si nos dan la ficha para tener segura la vacuna, pero toda la noche tuvimos frío, sólo pudimos dormitar en ratitos”.

En su punto de vista, la logística para el reparto de fichas y para controlar el acceso a la vacuna debe perfeccionarse para evitar las filas desde días previos a la jornada de vacunación.

“Alguien tiene que estar viendo cómo está la fila y con un fonazo decir que hay mucha gente esperando para que se mueven y que nos den una respuesta, unos nos dicen que van a entregar las fichas en una hora y otros otra, pero nosotros seguimos con la ilusión que nos pongan la vacuna para estar más tranquilos”.

A pesar de no tener información de cuándo podrían recibir la ficha, tanto la señora Lupita como Don Erasmo mencionaron que, en caso de no repartirles el turno que les garantice el acceso al biológico, estarían dispuestos a pernoctar esta noche para ser los primeros en ser vacunados.

Molestia e incertidumbre en adultos mayores

Alrededor de las 9:30 a.m., la delegación de la Secretaría del Bienestar informó que durante el día no se repartirían fichas, llamando a las personas que, desde temprano, acudieron a formarse, a que regresaran a sus casas y evitaran poner en riesgo su salud, pues sería hasta antes de las 8:00 a.m. de este viernes cuando se repartirán los turnos para el inicio de la vacunación.

En otro punto de vacunación, en la Megavelaria de Expoplaza, la información no fluyó sino hasta el mediodía, cuando trabajadores del gobierno federal se acercaron a la entrada, en donde ya se encontraban cientos de adultos mayores formados y les indicaron que no se repartirían fichas, lo que provocó la molestia de quienes ya tenían esperando por más de cuatro horas.

Tal es el caso de la maestra Ruth Córdoba, quien fue la primera en llegar desde las 6 de la mañana en espera de un lugar para la vacuna de su padre.

“La respuesta de la gente se empezó a dar desde las 8 o 9 de la mañana, fue cuando empezó a fluir más la movilización de personas, pero no tenemos información clara; yo vine el martes a preguntar y nos dijeron los trabajadores del gobierno federal que un día antes se repartían las fichas, pero nadie se ha acercado a informarnos, no hay letreros ni señalización”.

En su caso, ha tenido que relevarse junto con sus hermanos para no perder el ‘privilegiado’ lugar para ser la primera en recibir la dosis este viernes, por lo que, de ser necesario, tendrían que pasar la noche, en caso de no entregar fichas.

“Hace rato estaban formados dos señores de 92 años de edad, les dejaron sus documentos a los trabajadores y los tuvieron que llevar a su casa, todo porque no hay información clara y precisa; yo estoy a nombre de mi papá, pero hay mucha gente que está formada y no tiene esa misma oportunidad de alguien que los apoye, hoy llegó primero mi hermano, luego lo vine a suplir yo y al rato viene mi mamá”.

Tras el desalentador mensaje de que no se repartirían fichas, decenas de adultos mayores comenzaron a retirarse con la inquietud de si habrá dosis suficientes para acceder a ellas, mientras que muchas personas más recibían de sus familiares, sillas, sombrillas, sombreros, chamarras y otros objetos que les hagan más leve las inclemencias del tiempo durante la noche.