Aún sin fecha, renuncia de director del IEA para contender a una diputación local | Newsweek México

El 8 de marzo es la fecha límite para que quienes aspirarán a una candidatura a diputados locales, diputados federales o presidentes municipales se separen de su cargo, 90 días previos a la jornada electoral del 6 de junio.

El director general del Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA), Raúl Silva Perezchica, aparece inscrito en la lista de aspirantes del Partido Acción Nacional (PAN) a la diputación local por el distrito V, sin embargo, en rueda de prensa aseguró que aún no ha recibido la autorización del gobernador del estado, Martín Orozco Sandoval, para separarse del cargo.

“Yo les digo que hoy mismo no tengo ningún conocimiento todavía de poder estar jugando la candidatura, en su momento ustedes lo sabrán, cuando sea el momento necesario de las condiciones”.

No obstante, aseguró que no solicitará licencia a su cargo de forma temporal, sino que presentará su renuncia de forma definitiva, por lo que, independientemente de los resultados electorales, él ya no regresaría a la titularidad del instituto.

“Si se llega a dar esta situación (candidatura), me separaría y lo haría con renuncia, porque además esa es mi forma de ser y la gente que me conoce, mi familia, mis amigos y toda la gente que me conoce, sabe cómo soy yo, soy persona de una sola pieza”, destacó.

Silva Perezchica agregó que se irá por la ‘puerta de la legalidad’, luego de las observaciones sobre el manejo de los recursos que han realizado el Órgano Superior de Fiscalización (OSFAGS) y la Auditoría Superior de la Federación.

“Cuando sea el momento adecuado, lo haré por la puerta en la que uno debe de salirse, no por la grande ni por la chica, por la puerta de la legalidad”.

En este sentido, comentó que las finanzas del instituto, principalmente aquellas relativas al pago de la nómina docente, se encuentran sanas, y no se heredarán boquetes a la próxima gestión.

“No tenemos, en la parte de nómina, que es el capítulo 1000 y el más importante, no tenemos ninguna situación de contratiempos ni ningún tipo de situaciones, pero además en el 2019 el IEA tuvo su mejor desempeño, además de que en las auditorías tenemos observaciones menores que estaremos aclarando en su momento, es decir, traemos un tema de sanidad en las finanzas que no traíamos en administraciones anteriores”, resaltó.

Por otra parte, el titular del IEA desestimó los señalamientos en los que presuntamente se estaría condicionando la participación del magisterio y del personal administrativo del instituto, para impulsar su candidatura, subrayando que su trayectoria como docente y funcionario público avala su desempeño profesional y que en caso de que existan pruebas que acrediten lo contrario, se presenten ante las autoridades correspondientes.

“Yo les estoy diciendo que presenten las denuncias correspondientes, seguramente hay instancias que pueden atender este tipo de situaciones; tengo una carrera de más de 42 años de servicio, solamente 10 he estado en el Instituto de Educación de Aguascalientes y 32 años he estado en las escuelas, entonces decir cosas nada más por decirlas sin tener un sustento me parece muy grave”, concluyó.