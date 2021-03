Abrirse paso entre el ruido de las redes sociales | Newsweek México

En un mundo digital inundado de publicaciones en múltiples plataformas, estas cinco estrategias te ayudarán a sobresalir en la multitud.

EN LOS PRIMEROS días del COVID-19 acumular vistas en las redes sociales era fácil; después de todo, las agendas de todos se liberaron súbitamente. Pero conforme la pandemia ha disminuido, la experta en redes sociales Shama Hyder señala: “La gente se ha vuelto más exigente con su consumo [mediático]. El primer seminario web está bien, el segundo está bien… pero al decimoctavo seminario web más le vale en verdad darle con todo, ¿cierto?”.

Todos los jueves soy la anfitriona de Better, un programa de entrevistas en video para Newsweek que se transmite en LinkedIn, Twitter, Facebook y YouTube. Hyder —fundadora y directora ejecutiva de Zen Media, compañía de mercadotecnia digital y relaciones públicas, y autora de The Zen of Social Media Marketing and Momentum: How to Propel Your Marketing and Transform Your Brand in the Digital Age (El zen de la mercadotecnia en redes sociales y el ímpetu: cómo impulsar tu mercadotecnia y transformar tu marca en la era digital, traducción no oficial)— fue una invitada reciente. Durante la entrevista compartió estas cinco estrategias sobre cómo abrirse paso entre el ruido en las redes sociales, cuando parecen más ruidosas que nunca antes.

SIGUE LAS TRES C

Hyder cree que el contenido social con más impacto por estos días tiene tres características claves: es compacto, consistente y creativo.

“Lo micro está ganando justo ahora”, dice Hyder, dados los periodos de atención cortos y la sobrecarga mediática en general. Por ejemplo, si das una plática virtual, ella sugiere programarla para 30 o 45 minutos, en vez de la presentación tradicional de 60 minutos, porque los públicos serán más capaces de prestar atención.

La consistencia —construir una relación con tu público al compartir contenido a intervalos regulares y predeterminados— también importa. Por ejemplo, en mi libro Entrepreneurial You (Tu yo empresarial, traducción no oficial) di el perfil de Antonio Centeno, un videobloguero de moda para hombres, quien cree que la publicación frecuente y consistente es el secreto de su crecimiento enorme de suscriptores.

Finalmente, dice Hyder, tenemos que ser creativos en aras de sobresalir. Ello significa experimentar continuamente e intentar formas nuevas de conectar con tu público. Entre las tácticas de cambios súbitos ella sugiere que intentes: hablar de temas que usualmente no cubres, variar la duración de tus publicaciones o tus videos o crear algún contenido que sea de una naturaleza más personal.

NO ESTÉS EN TODAS PARTES

“Es muy fácil para mí el sentarme aquí y decir: ‘Preséntate en todo [canal social]’” dice Hyder. “Conozco a muchos gurúes que hacen eso. Pero es un consejo muy terrible porque todo depende de tu ancho de banda. ¿Tienes un equipo de 20 personas que puedas desplegar?” La mayoría de nosotros no.

La solución, según Hyder: “Entra en la plataforma donde puedes ser consistente”. Eso usualmente significa la intersección de la plataforma donde tu público se congrega y donde disfrutas más el publicar. Por ejemplo, Hyder y yo trabajamos con clientes profesionales y, por lo tanto, ambas hacemos la mayoría de nuestros esfuerzos en línea en LinkedIn, donde también ofrezco un boletín electrónico semanal.

CREA UN CONTENIDO BASE

Hyder cree en lo que llama “contenido base”, lo cual significa crear material abundante sobre un tema en particular y luego sacar ventaja de ese contenido de múltiples maneras.

Un ejemplo: “Cuando se cancelaron los programas de comercio [al principio del COVID-19]”, recuerda, “hicimos un macrotema de ‘qué hacer ahora que han cancelado tu programa de comercio’.” También creó un video y un artículo sobre ese tema, y luego desplegó a su equipo para que buscara tuits por ellos, una publicación relacionada en Instagram y lugares adicionales para compartir el video (como LinkedIn y YouTube).

JUEGA A FUTURO

Desde el comienzo de las redes sociales, la búsqueda de “hacerse viral” se ha vuelto una obsesión cultural. Pero Hyder dice que esa no debe ser la meta. “Lo más cierto es que construir una base de seguidores es mucho más lento que eso. En verdad lleva tiempo construirla. Tienes que verlo como un juego a futuro”.

Los éxitos virales son raros, señala Hyder, y el éxito duradero no deriva de un solo éxito. “Si en verdad buscas construir algo a largo plazo —tu negocio, tu marca, tu carrera, lo que sea— tienes que tomar en cuenta que eso no es lo único que importa”, comenta Hyder. “Es esa cosa que haces todos los días”.

DEBES ESTAR DISPUESTO A EXPERIMENTAR

No todo el contenido social que compartes va a ser un éxito. Así, tienes que estar dispuesto a arriesgarte y aceptar que el fracaso es parte del proceso.

Por ejemplo, a escala empresarial, “necesitas tener un liderazgo que esté abierto y dispuesto a experimentar e intentar cosas nuevas”, expresa Hyder. Conforme la economía posterior al COVID-19 se sacude y los empleados empiezan a ver otras oportunidades, Hyder cree que la capacidad de las compañías de retener el talento dependerá de su agilidad, flexibilidad y disposición a decir: “Oigan, vamos a hacerlo. Estamos dispuestos”.

Lo mismo es cierto para nosotros como individuos que experimentan con las redes sociales. “Hay ocasiones en que subo algo allí y pienso: ‘Vaya, mi mejor trabajo hasta ahora, Hyder, ¡bien hecho!’”, dice. Pero el público no siempre está interesado, así que aprende de ello y sigue adelante.

La mayoría de las compañías —y al momento, la mayoría de los profesionales— reconoce la importancia de construir una marca fuerte en las redes sociales para lograr sus metas comerciales y de carrera. Conectar con seguidores comprometidos te permite obtener perspectivas valiosas de consumo, reclutar talento y vender tus productos con más rapidez, y tener un impacto más grande en tu campo y más allá.

Pero como lo describo en mi libro Stand Out: How to Find Your Breakthrough Idea and Build a Following Around It (Sobresal: cómo hallar tu idea innovadora y hacerte con seguidores alrededor de ella, traducción no oficial), abrirse paso entre el ruido es ahora un reto más grande que antes, ya que millones de profesionales atados a sus hogares están pegados a sus computadoras, a menudo creando contenido propio. Al seguir estas estrategias tendrás muchas más posibilidades de que se noten tus ideas y te oigan en un mundo abarrotado.

—∞—

Dorie Clark, autora de Entrepreneurial You y profesora en la Escuela Fuqua de Comercio de la Universidad Duke, es la anfitriona de Better, una serie semanal de entrevistas para Newsweek. Publicado en cooperación con Newsweek. Published in cooperation with Newsweek.