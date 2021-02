Una letal tormenta cubre de nieve el noreste de Estados Unidos | Newsweek México

UNA tormenta invernal cubrió de nieve el jueves el noreste de Estados Unidos y atrasó la vacunación contra el COVID, en la estela de una masa de aire polar que provocó un frío récord en el sur y el centro del país y dejó a millones sin electricidad en Texas, la capital energética.

El frío proveniente del Ártico golpeó desde el lunes a varios estados más acostumbrados a un récord de calor que de bajas temperaturas, dejó decenas de muertos y forzó a más de siete millones de texanos a hervir agua antes de beberla.

Habrá “nieve y hielo desde las planicies del sur hasta el medio Atlántico y el noreste”, alertó el jueves el servicio nacional meteorológico (NWS). “El intenso frío continúa”.

Much below-average temperatures continue to linger over the Central/Southern Plains into the Middle/Lower Mississippi Valley. Bundling up and staying dry to stay safe from cold temps. https://t.co/pRh6EiZSBv pic.twitter.com/nPbSeld4Hh

En Nueva York, que enfrenta su tercera tormenta de nieve del invierno, se registraban siete centímetros de nieve a las 13:00H local en Central Park. Pero todavía se espera más nieve en la noche, según el NWS.

“Una tormenta de nieve ocasional es siempre buena pero al acercarnos a marzo es un poco cansador. Estoy lista para que empiece el tiempo cálido”, dijo la estudiante Kara Dickson, de 18 años.

El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, indicó que el mal tiempo en gran parte del país ha retrasado la llegada de dosis de la vacuna contra el COVID-19 e impidió hacer unas 30,000 citas para vacunarse.

Snow is here, NYC! We’re expecting it to last all day and into tomorrow. Stay off the roads if you can so @NYCSanitation can do their work. pic.twitter.com/NgiuIKL9DF

— NYC Mayor's Office (@NYCMayorsOffice) February 18, 2021