Se normaliza registro de adultos mayores para vacunarse | Newsweek México

Luego de que colapsó el portal del gobierno www.mivacuna.salud.gob.mx por recibir hasta 70,000 usuarios por segundo en los momentos pico, el gobierno de la 4T informó que ya se está trabajando en un sistema más robusto para poder atender al mismo tiempo a todos los mexicanos que se quieren registrar.

Después de las fallas a la plataforma que no tuvo capacidad para tanta demanda, al cierre del día quedaron registrados 11 millones de personas.

La Secretaría de Salud informó que registrarse primero o hacerlo en los siguientes días no influye en que se vacune primero o después a los adultos de 60 años en adelante, quienes son los que siguen en el calendario de vacunación nacional.

Para el subsecretario de Salud Hugo López Gatell fue normal que la plataforma “se haya estresado” con el registro de los adultos mayores.

Las autoridades informaron que todavía no hay citas programadas para vacunar, ni tampoco una fecha para que los responsables de la vacunación se reporten con quienes se han registrado y se dará prioridad de los más grandes a los menores, tal y como lo explica el plan nacional de vacunación contra el COVID-19.

La Secretaría también detalló que la marca y origen de la vacuna que se aplique será la que se disponga en ese momento en el sitio donde viva, y se le informará principalmente para que sepa si tiene que regresar a una segunda dosis.

Los adultos mayores con muy poca movilidad o que no puedan desplazarse van a recibir la vacuna en su casa, pero se trata que sea un número muy reducido, y se haga el esfuerzo por llevar a la gente a los sitios de vacunación, porque si no, el tiempo no alcanzará para la aplicación de toda la población.

Cuando menos 22,000 voluntarios universitarios van a apoyar el operativo “Correcaminos” de vacunación nacional que contempla, inmunizar a tres millones de adultos mayores que viven en zonas rurales en una semana.