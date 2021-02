Quedan todavía sin “luz” 89,000 usuarios | Newsweek México

Luego del mega apagón que dejó a casi cinco millones de personas sin energía, todavía permanecen uno poco más de 89,000 usuarios sin recuperar el servicio, informó esta mañana la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Durante el martes, principalmente en la tarde, muchas ciudades del país tuvieron cortes de cuando menos 30 minutos, para poder compensar la excesiva demanda en toda la República, misma que no se podía abastecer porque las plantas no tenían gas para trabajar.

La CFE reportó que 26 entidades han sufrido los cortes, afectando a 3.2 millones de personas. Los únicos estados que no se han afectado son Aguascalientes, Querétaro, Baja California, Baja California Sur, Sonora y Sinaloa.

La CFE indicó que puso a disposición del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), sus plantas de generación para lograr el balance carga-generación, con lo que se han disminuido los tiros de carga.

La tormenta invernal que afecta el sur de los Estados Unidos, principalmente Texas, congeló las tuberías y se interrumpió el suministro a México.

Para el Presidente López Obrador, “es una hazaña” que en 48 horas se haya recuperado el servicio en la mayor parte de usuarios afectados, de acuerdo a lo que dijo en la mañanera de este miércoles al hacer un recuento del mega apagón.

Sin embargo, para los especialistas fue falta de planeación y previsión de la CFE que dirige Manuel Bartlett, por no considerar que las tormentas invernales intensas como la del fin de semana, interrumpirían el suministro de gas para que las plantas pudieran operar.