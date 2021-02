Propone Monreal que gobierno regule redes sociales | Newsweek México

El líder de la bancada de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, adelantó en la agenda legislativa de su partido una propuesta para regular el uso de redes sociales en México, las cuales consideró no deben ser propiedad de ninguna empresa privada, para que se garantice libertad de expresión sin censura.

Según el morenista, la libertad de expresión es un derecho democrático y no puede ser regulado por ninguna empresa privada, sino por el órgano democrático y soberano que garantice el respeto a la Constitución.

“El derecho humano a la información no puede ser vulnerado por organismo privado alguno. El Poder Legislativo debe otorgarle a la población un marco jurídico que proteja sus garantías y evite los excesos”, explicó el senador de Morena a través de su cuenta de Twitter.

La polémica derivó desde que la red social Twitter decidió eliminar la cuenta del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, por considerar que incitaba a la violencia y para utilizar esta red, el reglamento indica que no se debe llamar a ser violentos.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo en su momento que no era posible que lo censuraran, para lo cual en México se trabajaría en crear una nueva red social del gobierno que permitiera la libertad de expresión.

“Las redes sociales ejercen sin duda, un poder específico sobre y a través de la libertad de expresión, puesto que por medio de sus políticas de privacidad pueden suspender o eliminar cuentas y contenidos de manera unilateral”, afirmó Monreal.

Añadió que a los legisladores corresponderá establecer un límite a la actuación a las empresas privadas dueñas de las redes sociales en el ciberespacio, que deben sujetarse a lineamientos porque utilizan una infraestructura pública.

Este no es el primer intento a favor o en contra, de una autoridad o una institución por poner límites al uso que se hace de las redes sociales, ya sea para limitar ciertos mensajes o para evitar que se critique al gobierno.

Algunos de los gobiernos que tienen el control del ciberespacio y deciden qué se puede publicar o no son China, Cuba, Vietnam, Bielorrusia, Corea del Norte, Arabia Saudita y Turkmenistán por citar varios.