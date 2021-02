La ONU advierte que la situación de los refugiados palestinos empeora por la pandemia y pide fondos | Newsweek México

LA AGENCIA de la ONU para los Refugiados Palestinos en Oriente Próximo (UNRWA) advirtió este jueves que la situación a la que se enfrentan las personas a las que atiende ha empeorado con la pandemia del COVID-19.

Por ese motivo solicitó 1,500 millones dólares en fondos a la comunidad internacional de donantes para continuar con su labor humanitaria en 2021.

Según ha subrayado la UNRWA en un comunicado, su asistencia, que consiste en la provisión de bienes y servicios básicos, así como la protección y desarrollo humano de los palestinos refugiados, supone “una inversión en la estabilidad de Oriente Próximo”.

Asimismo, el organismo ha incidido en que se trata de un trabajo “necesario en tanto no haya una solución justa y duradera” a la situación de los refugiados en territorios palestinos ocupados.

En este sentido, ha destacado la partida de 231 millones de dólares a la asistencia de emergencia para responder a los efectos devastadores del bloqueo israelí a Gaza.

La petición de fondos del organismo ocurre tras una crisis financiera sin precedentes en 2020 que aumentó la desesperación y la sensación de abandono entre los refugiados palestinos.

Así, la UNRWA ha llamado a los donantes a aportar los recursos que hacen falta para “salvar los servicios humanitarios en riesgo y unir esfuerzos con el objetivo de desarrollar colectivamente una visión sostenible y progresista” de esa dependencia.

En concreto, el plan de trabajo de la agencia para este año contempla el apoyo a 1,23 millones de refugiados palestinos que sufren inseguridad alimentaria mediante la distribución de víveres o asistencia en efectivo.

Además, mantendrá la iniciativa “dinero por trabajo” para mitigar la pérdida sustancial de medios de vida, específicamente en Gaza, y continuará el apoyo educativo de emergencia, que beneficiará a más de 330,000 estudiantes de la UNRWA en todos los territorios palestinos ocupados.

Asimismo, el organismo ha señalado que también garantizará el “acceso continuo a la atención de salud primaria, secundaria y terciaria para los refugiados palestinos en Gaza y Cisjordania; mantendrá las medidas de prevención de la COVID-19; responderá a la violencia de género y las preocupaciones sobre la protección infantil; y supervisará la protección, especialmente en Cisjordania”.

“Parte del dinero se destinará a la mejora de los campamentos y otras infraestructuras básicas de carácter público”, ha añadido.

En cuanto a la atención sanitaria, la UNRWA ha especificado que sus centros de salud “atenderán más de cinco millones de visitas de pacientes, continuarán la modalidad de telemedicina y asegurarán la cobertura de inmunización básica de todos los niños refugiados palestinos, así como el acceso a la salud materna, reproductiva y mental”.

Igualmente, dedicará 318 millones de dólares al auxilio de los refugiados palestinos en Siria, Jordania y Líbano, países en los que brindará asistencia en efectivo y ayuda alimentaria a cerca de 800,000 personas. N

Palestine refugees in Syria, Lebanon & Jordan continue to experience dire humanitarian circumstances due to ongoing conflict in Syria & wider impacts of the COVID-19 pandemic.

Learn about our 2021 response thru the Syria Regional Crisis Emergency Appeal➡️ https://t.co/rZjxyY3rf3 pic.twitter.com/4ijYNQHMO6

— UNRWA (@UNRWA) February 11, 2021