Se pronuncia gobernador de Aguascalientes a favor de la eliminación del fuero | Newsweek México

A pesar del proceso de desafuero que solicitó la Fiscalía General de la República (FGR) a la Cámara de Diputados para retirar el fuero constitucional al gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, tras ser investigado por presuntos vínculos con la delincuencia organizada, el gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval, señaló que su postura sigue siendo la misma, a favor de la eliminación del fuero a funcionarios públicos.

“Todo el apoyo a nuestro compañero, el tema central es que en el ataque de un periodo electoral es fácil denunciar y filtrar una notita tan sencilla, sin presentar pruebas, y esperando que la Cámara de Diputados haga su chamba; es un tema que llevo cuatro años tocando, que lo había dejado, y ahora que vemos que un gobernador pueda tener un juicio de procedencia en la Cámara de Diputados, sigo opinando lo mismo, fue un compromiso de campaña”.

Actualmente el fuero constitucional permite a servidores públicos de primer nivel gozar de inmunidad ante delitos de tipo penal, sin embargo la eliminación de esta figura jurídica permitiría que los procesos jurídicos no se tornen mediáticos o electorales, como está sucediendo con el mandatario tamaulipeco, afirmó Orozco Sandoval.

“Tengo la firme convicción de que si no existiera el fuero, inmediatamente la Fiscalía General podría pasar las investigaciones y no pasar a un juicio de procedencia en donde lo único que va a pasar es que va a tener un mundo de ataque mediático en un proceso electoral, para influir en una elección, y si no existiera eso nos ahorraríamos todo ese desgaste y que se vaya directo contra la persona con culpas”, resaltó.

El 4 de octubre de 2019 el gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval, presentó al Congreso del Estado una iniciativa para eliminar el fuero constitucional al titular del Ejecutivo Estatal y a funcionarios públicos de primer nivel.

No obstante, la iniciativa presentada por el mandatario se encuentra congelada en las comisiones del Congreso local, ante la falta de consenso entre los legisladores de las diferentes fuerzas políticas y de algunos presidentes municipales que se han mostrado renuentes a desprenderse del fuero, situación que fue criticada por el titular del Ejecutivo.

“Aquí el Congreso no lo vio así, los alcaldes y las alcaldesas defendieron a capa y espada que no pasara, y al final yo digo que el que nada debe, nada teme, tanto en un desvío de recursos públicos como con alguna irregularidad en temas de cuestiones fiscales ante el SAT”.

De acuerdo al artículo 75 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, los funcionarios públicos que gozan de fuero constitucional son el gobernador, los diputados locales, los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, los miembros del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, presidentes municipales así como los regidores y síndicos de los ayuntamientos, los integrantes del Consejo General del Instituto Estatal Electoral (IEE), el presidente de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado (CDHEA) y los comisionados del Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes (ITEA).