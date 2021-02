Dispara pandemia solicitudes de crédito en MiPyMES en Aguascalientes | Newsweek México

La crisis económica derivada de la pandemia de Covid-19 ha provocado un aumento exponencial de las solicitudes de las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMES) para obtener un crédito ante el Sistema de Financiamiento de Aguascalientes (SIFIA), pues en el último año se han recibido hasta cinco veces más las peticiones, indicó el secretario de Desarrollo Económico (SEDEC), Manuel Alejandro González Martínez.

“Hay muchas empresas en números rojos, sobre todo en el segmento pequeño de servicios y comercio, donde los costos fijos han sobrepasado a los ingresos que tienen, es por eso que se nos ha elevado en cuatro o cinco veces más la demanda del SIFIA, porque ahorita más que crecer el negocio lo que quieren es mantenerse con los costos fijos de renta, nóminas, pago de servicios, agua, luz, etc…”.

Ante esta situación, se incluyó el presupuesto del sistema de crédito hasta en 220 millones de pesos para ejecutarse en 2021, lo que permitirá una mayor cobertura de beneficiarios.

“Vienen 220 millones de pesos más a la bolsa del SIFIA para incrementar la capacidad de crédito de la dependencia y la revolvencia y cobranza que vamos a hacer, esperemos que no se nos caiga mucho, porque quizá mucha gente no tiene para pagar, va a cubrir las necesidades básicas de negocio y se va a dejar de pagar el crédito, pero ojalá que no caigan en mora”, destacó.

Por otra parte, se flexibilizarán los requisitos para la otorgación de créditos y financiamientos, como por ejemplo mantener la opción para que las empresas que se encuentran operando en ‘números rojos’ puedan destinar los recursos en capital de trabajo y pago de nóminas, aspectos que anteriormente no estaban considerados en las reglas de operación.

“A partir de la pandemia se incluyó la capital de trabajo en nuestros créditos, era pura infraestructura y equipamiento, por la necesidad misma de las empresas y este año lo vamos a continuar”.

El funcionario estatal subrayó que el énfasis en la entrega de apoyos serán los pequeños negocios familiares, como tortillerías, carnicerías y ferreterías, entre otros, de los que dependen miles de familias, y que generan 7 de cada 10 empleos en la entidad.

“En cada uno de estos negocios tradicionales dependen al menos una o dos familias, simplemente en tiendas de abarrotes tenemos censadas 6 mil 500 tiendas de abarrotes y detrás de ellas traemos a alrededor de 10 mil familias”, destacó.

Por último, Manuel Alejandro González refirió que por el momento no se tiene considerada la entrega de apoyos económicos a sectores vulnerables, como se hizo el año pasado cuando se otorgaron 14 mil apoyos a trabajadores desempleados o que fueron suspendidos temporalmente al inicio de la pandemia.

“No tenemos presupuestado este tipo de apoyos, pero en breve estaremos publicando las convocatorias de Promipymes para apoyar a emprendedores o microempresarios en una gama muy amplia de negocios tradicionales, en la parte de eficiencia energética, parques fotovoltaicos, cambios de refrigeradores o vitrinas por equipos más eficientes y luminarias LED, lo que les permitirá reducir mucho sus costos de operación”, resaltó.

La última entrega de este tipo de apoyos se hizo en diciembre, cuando el gobierno estatal entregó 5 mil 200 pagos de 2 mil 500 pesos a trabajadores del sector restaurantero y turístico.