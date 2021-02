Acusan diputados opacidad en dictámenes de cuentas públicas | Newsweek México

Durante la sesión del periodo extraordinario del Congreso Estatal, realizada este viernes, fueron aprobados los dictámenes del Órgano Superior de Fiscalización (OSFAGS) de las cuentas públicas del gobierno estatal, los municipios y organismos autónomos correspondientes al ejercicio fiscal 2019.

Sin embargo, varios legisladores, tanto del Partido Acción Nacional (PAN) como de MORENA externaron que los dictámenes que les fueron turnados para discutirse en el pleno, carecían de la información específica de las observaciones detectadas en las cuentas públicas y sólo presentaban las conclusiones a las que llegaron las auditorías del OSFAGS, principalmente en los casos del gobierno estatal y del municipio de Aguascalientes.

En el caso de la cuenta pública de la administración estatal, el Congreso la aprobó con 19 votos a favor, tres en contra y cinco abstenciones.

Por su parte, el dictamen del municipio capital fue avalado con 21 votos a favor, uno en contra y dos abstenciones.

El diputado del PAN, ex integrante de la Comisión de Vigilancia, Gustavo Báez Leos, señaló que los dictámenes fueron recibidos el pasado miércoles, lo que les dio poco tiempo para analizarlos y verificar las observaciones detectadas por el OSFAGS a cada entidad.

“Mi voto es en contra, no tengo la información necesaria, ni siquiera para emitirles una opinión, llegaron los dictámenes hace 24 horas, es imposible el análisis de la cuenta pública, no tenemos ninguna información sobre las cuentas públicas. Nosotros no tenemos manos para quitar o borrarle algunas cosas, simplemente es si están bien hechos o no, simplemente hace día y medio nos llegaron los documentos a nuestro correo”.

Su correligionaria, Karina Eudave Delgado, acusó falta de información en los dictámenes, ya que sólo se notificaron las conclusiones, sin especificar las irregularidades graves de cada dependencia u organismo.

“La información es muy efímera en ciertos aspectos, no podemos determinar cuántas faltas graves y no graves corresponden para cada ente fiscalizado, por lo que se deja en la incertidumbre cuántas faltas se estarán subsanando en cada órgano interno de control de cada ente o el Órgano de Fiscalización de Aguascalientes, además de que no queda claro quién tendrá que hacer la revisión del cumplimiento de las observaciones de la cuenta pública”, afirmó.

El también panista, José Manuel Velasco Serna, incluso no pudo detallar ante los medios de comunicación las principales irregularidades detectadas en los dictámenes de las cuentas públicas.

“El tema lo analizó la Comisión de Vigilancia y ellos son quienes traen parte de la información, yo no tengo la información de las observaciones, quien tiene toda la información es la comisión y ahí vamos a tomar la decisión”.

En este sentido también se pronunció la diputada de MORENA, Natzielly Rodríguez Calzada, quien pidió que en los próximos días se contemple una reunión con el auditor superior del Órgano Superior de Fiscalización, Francisco Martín Muñoz Castillo, para esclarecer las dudas sobre el tema.

“Me gustaría que pudiéramos hacer una reunión los 27 diputados con quienes dirigen el OSFAGS para poder tener un análisis y una información más precisa sobre el tema, vamos a hacer ciertas actualizaciones. Viene la observación, el monto resarcitorio, pero no viene en qué se gastó, entonces por eso es importante la reunión que vamos a tener, aún y cuando se llegasen a aprobar las cuentas públicas”, concluyó la legisladora.