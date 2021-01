Twitter suspende permanentemente la cuenta de Donald Trump | Newsweek México

Twitter suspendió el viernes “de manera permanente” la cuenta de Donald Trump, evocando los riesgos de “nuevas incitaciones a la violencia” de parte del mandatario estadounidense saliente, dos días después de la invasión de sus seguidores en el Capitolio.

La red social había borrado varios tuits del mandatario, que no ha dejado de disputar la legitimidad de su derrota electoral en noviembre, y ya había suspendido su cuenta por 12 horas antes de reactivarla el jueves.

“Debido a la tensiones existentes en Estados Unidos (…) estos tuits tienen que ser leídos en el contexto de eventos más ampliados y la forma en la que las frases del presidente pueden movilizar a diferentes audiencias”, ha explicado la red social.

After close review of recent Tweets from the @realDonaldTrump account and the context around them we have permanently suspended the account due to the risk of further incitement of violence.https://t.co/CBpE1I6j8Y

— Twitter Safety (@TwitterSafety) January 8, 2021