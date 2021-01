No se han registrado casos sospechosos de nueva cepa de Covid en Aguascalientes | Newsweek México

Aunque ya fue confirmado el primer caso de la nueva cepa de Covid-19 en Tamaulipas, y se investigan más casos sospechosos en otras entidades, como Nuevo León, en Aguascalientes no se han registrado casos probables de la nueva variación del virus, según informó la directora del área de Control y Prevención de Enfermedades del Instituto de Servicios de Salud del Estado (ISSEA), María Eugenia Velasco Marín.

“Hasta ahorita no tenemos casos sospechosos de la nueva cepa, nosotros seguimos haciendo pruebas a todas las personas que presentan sintomatología y a todas las personas que sean contactos directos de un caso positivo, siempre y cuando transcurran de cinco a siete días posteriores al inicio de la sintomatología, pero seguimos detectando a los portadores del SARS-CoV-2 que da la enfermedad de Covid-19”.

Cabe destacar que la nueva cepa, detectada en Reino Unido, es potencialmente más contagiosa que la surgida en Wuhan, China, aunque hasta el momento no se han encontrado evidencias de que sea más mortal.

A pesar de ello, indicó que las autoridades sanitarias del estado se encuentran a la expectativa para detectar los casos sospechosos que pudieran presentarse en el futuro.

“Lo que se sabe de la nueva cepa es que está dando más sintomatología, pero en teoría nosotros seguimos todo igual en nuestra estrategia”

Por otra parte, indicó que el ISSEA ha enviado al Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE) 25 muestras de pacientes que pudieron haberse recontagiado de Covid-19.

“El InDRE también reciben las pruebas de todos los estados y por eso no nos han dado fecha aún para la entrega de los resultados, por eso esperaremos el resultado cuando lo tengan”, aseveró.

Asimismo, refirió que se investiga a un paciente de 77 años de edad que habría sido positivo a influenza AH1N1, lo que representaría el primer caso de la temporada, destacando que hasta el momento el comportamiento de la influenza a nivel nacional ha sido anómala, a comparación de los años anteriores.

“Llevamos más de 2 mil estudios en influenza y solamente hay un paciente que ha presentado AHN1, pero estamos esperando la validación de la federación y se siguen identificando, de hecho este año nosotros hicimos la estrategia para la identificación del Covid-19 e influenza en todo paciente que presente infección respiratoria aguda y grave para descartar si no es Covid o influenza y no hemos tenido casos, pero solamente tenemos un caso que aún no está validado”, indicó.

Lo anterior podría deberse a que la vacunación contra la influenza se anticipó a inicios de octubre, lo que ha permitido fortalecer el sistema inmunológico de las personas que han recibido el biológico.

“Lo que hicimos fue empezar la campaña de vacunación contra la influenza desde octubre y eso nos ha ayudado en la protección de la salud de las personas al realizar la inmunidad contra la influenza”, concluyó.