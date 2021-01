Miembros de QAnon se dicen decepcionados por nula violencia durante investidura de Biden | Newsweek México

LA TOMA de posesión del presidente Joe Biden se llevó a cabo sin incidentes y con un despliegue de elementos de la Guardia Nacional, 2.5 veces mayor al de otras investiduras presidenciales en Estados Unidos, de acuerdo con medios de comunicación.

Luego de los ataques dentro y fuera del Capitolio el pasado 6 de enero, las fuerzas de seguridad y el ejército de Estados Unidos blindaron Washington, lo que hizo que los seguidores del grupo proTrump QAnon expresarán su decepción en las redes sociales después de que en la toma de posesión no hubo actos violentos.

En las semanas posteriores al ataque que dejó cinco muertos y varios heridos, se desataron amenazas en todo el país sobre la posible ola de violencia que se suscitaría este 20 de enero, así como posibles protestas violentas en los distintos estados que conforman esa nación.

En chats donde los miembros de este movimiento se comunican se leyeron expresiones de tristeza y confusión al ver que el plan no se concretó, otros más expresaron su enojo con Trump por “fallarles”.

El usuario Will Summer escribió: Mucha ira en las charlas del grupo QAnon, muchas personas diciendo que quieren vomitar al darse cuenta de que los arrestos masivos no ocurrirán. Si usted o alguien cercano a usted está reconsiderando QAnon después de hoy, mi DM / correo electrónico (will.sommer at http://thedailybeast.com ) están abiertos.

Un usuario más publicó: “Se acabó y nada tiene sentido … absolutamente nada”, algunos más expresaron que el movimiento había “terminado” e instaron a sus hermanos en la fe a “despertar”.

“Simplemente no tiene sentido que hayan jugado con todos”, dijo otro usuario en uno de los canales QAnon más importantes de Telegram.

Ron Watkins, una figura destacada del movimiento y que se sospecha está detrás de la teoría de la conspiración, les dijo a sus partidarios que “volvieran a sus vidas” y publicó una nota de renuncia en la aplicación de mensajería Telegram.

“Tenemos un nuevo presidente juramentado y es nuestra responsabilidad como ciudadanos respetar la Constitución”, escribió. “Al entrar en la próxima administración recuerden a todos los amigos y piensen en los momentos felices que tuvimos juntos durante los últimos años”.

En tanto, otros miembros expresaron a sus compañeros de movimiento que esperarán el futuro y otros momentos que aún “no están especificados”.

El usuario Alex Kaplan escribió en Twitter: “Hoy es el día de la inauguración. Será un día histórico para los seguidores de QAnon. Es posible que veamos rompimientos entre aquellos que se den cuenta de que QAnon no es real”.

Inmediatamente después de que Biden asumiera el cargo, el usuario @MajorPatriot, un influyente miembro de QAnon a quien Trump retuiteó varias veces antes de que Twitter suspendiera su cuenta, mantuvo su apoyo a la teoría escribiendo: “Acabamos de presenciar el crimen más grande jamás cometido en la historia de la Estados Unidos todo en televisión en vivo”.

Otras cuentas en Telegram incluso intentaron darle vueltas a la narrativa de que la inauguración de Biden fue parte del plan desde el principio.

“Cuanto más lo pienso, creo que es muy posible que Biden sea el que apriete el gatillo”, escribió una cuenta en un canal de QAnon.

Algunos expertos en el tema explicaron a Newsweek que aquellos que siguen la teoría con fervor no es probable que se rindan y probablemente adaptarán su forma de pensar a las nuevas circunstancias.

“Desearía que la investidura de Biden hiciera desaparecer a QAnon, pero no es así como funcionan las teorías de la conspiración”, dijo a Newsweek Ethan Zuckerman, profesor asociado de política pública, comunicación e información de la Universidad de Massachusetts en Amherst.

“Siempre hay una manera de perpetuar la narrativa incluso si las predicciones no se hacen realidad, dado que en el fondo se trata de un movimiento militante espiritual / religioso. Esa ‘lógica’ de conspiración ha estado en la raíz de las publicaciones QAnon, que comenzaron con profecías fallidas”, agregó Jack Z. Bratich, profesor asociado en el departamento de periodismo y estudios de medios de la Universidad de Rutgers y autor de Conspiracy Panics: Political Rationality and Popular Culture.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden dijo durante su toma de protesta que “este es el día de la democracia, un día de historia y esperanza, de renovación y resolución”.

El mandatario sentenció que: “La voluntad del pueblo se ha escuchado y la voluntad del pueblo se ha acatado”.

Biden dijo que este día se celebra el triunfo no de un candidato, sino de una causa: la causa de la democracia. Se ha escuchado la voluntad del pueblo. “Hemos aprendido de nuevo que la democracia es preciosa. La democracia es frágil. Y a esta hora, amigos míos, la democracia ha prevalecido. “Hoy, en este día de enero, toda mi alma está en esto: Unir a Estados Unidos, unir a nuestro pueblo, unir a nuestra nación”, expresó. N