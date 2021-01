Lugares inimaginables para pasar la noche | Newsweek México

SIEMPRE es divertido visitar un lugar nuevo para darle una mirada a algunas de las vistas que tal vez no aparezcan en las guías típicas, y lo mismo se puede decir de donde apoyas la cabeza. Ya sea que estés listo o no para embarcarte en tu próxima aventura, no está de más empezar a planear. Considera añadir algunas de estas experiencias inusuales de alojamiento en el itinerario.

Desde una habitación fabricada de hielo hasta una confeccionada a partir de un avión reconvertido, he aquí algunos de los lugares más poco comunes donde pasar una noche en algunas partes del mundo.

1. DOG BARK PARK INN

Cottonwood, Idaho

Estados Unidos está plagado de estrafalarias atracciones al borde de la carretera, pero este hotel tal vez les gane a todas. Inaugurado hace dos décadas, una pareja de marido y mujer administra esta posada construida con la forma de un beagle gigantesco. Y, por supuesto, la compañía de tu propio amigo peludo es bienvenida.

2. SUITE FUSELAJE DE BOEING 727, HOTEL COSTA VERDE

Quepos, Costa Rica

Este hotel costero, ubicado a lo largo de la selva costarricense, tiene varias habitaciones de donde escoger, siendo la más especial un avión Boeing completamente renovado que se puede rentar por completo como una suite de dos cuartos.

3. HÔTEL DE GLACE

Ciudad de Quebec, Canadá

Este hotel está en verdad hecho de hielo; se derrite todos los años y es recreado con una nueva temática. Cada habitación o suite esculpida en hielo es conservada a unos “agradables” -3 grados Celsius. Pero no temas, cada habitación salida de un cuento de hadas está equipada con una bolsa de dormir ártica para ayudar a los visitantes a mantenerse calentitos durante la noche.

4. EL APARTAMENTO YAYS CRANE

Ámsterdam, Países Bajos

Esta grúa en la isla KNSM —otrora un muelle de trabajo y ahora repleto de galerías de arte y tiendas de diseño industrial— es parte de la historia de Ámsterdam. La Grúa Figee 2868, convertida en un hotel exclusivo de tres pisos, es un lugar moderno, espacioso y lleno de luz natural para pasar la noche arriba del río IJ.

5. BASECAMP BONN

Bonn, Alemania

Aun cuando los hostales juveniles a veces tienen la mala reputación por ser una forma barata de viajar, este podría hacerte reconsiderar ese hotel de cuatro estrellas. Esta colección perfectamente instagramable de remolques clásicos, vagones dormitorios, casas rodantes Airstream y demás, tiene cada una su propia decoración temática que va desde Diligencia hasta Transbordador Espacial y Choza de Cazador.

6. BAÑO ÁRTICO

Harads, Suecia

Esta sauna flotante, apenas al sur del Círculo Ártico, se funde completamente con sus alrededores congelados. Durante los meses de verano, las cabañas flotan sobre el río Lule. Cuando el río se congela, se vuelven estáticas. En medio del edificio principal del spa —que se ve como una pila de caras—, los visitantes disfrutan de una piscina de inmersión.

7. EL MOLINO DE VIENTO DE KARAMITSOS

Tripití, Grecia

Grecia es conocida por sus islas hermosas y aguas cristalinas de color turquesa. Reserva una estadía en tu propio molino de viento en esta pequeña villa en la isla de Milos. Las habitaciones privadas en tres niveles miran hacia un hermoso oasis aislado.

8. MANSIÓN JIRAFA

A pocos pasos de uno de los paisajes más buscados para explorar en un safari en el este de África se halla esta residencia lujosa con una fachada elegante de la década de 1930. Durante tu estadía, incluso podría visitarte la manada de jirafas que vive en la propiedad y de las que se sabe que meten la cabeza por las ventanas de mañana y tarde.

9. ZOOLÓGICO WELLINGTON

Wellington, Nueva Zelanda

Disfruta de una aventura cara a cara que disfrutan especialmente los niños. Renta el zoológico por una noche para un grupo de hasta 80 personas y explóralo después del horario de visitas; luego, desenrolla tus bolsas de dormir para descansar plácidamente sobre la Isla del Mono o cerca de otras criaturas adorables. N

—∞—

Publicado en cooperación con Newsweek / Published in cooperation with Newsweek