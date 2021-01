Hombre se inyecta hongos alucinógenos; sufre falla orgánica cuando estos le crecen en la sangre | Newsweek México

UN HOMBRE de 30 años se inyectó hongos alucinógenos directamente en el torrente sanguíneo y terminó en el hospital con fallo orgánico multisistémico.

El hombre permaneció en el hospital por 22 días —en ocho de ellos estuvo en cuidado intensivo— y durante ese tiempo el personal médico llevó a cabo varias pruebas, las cuales revelaron que la especie de hongo alucinógeno que se había inyectado, Psilocybe cubensis, realmente estaba “creciendo en su sangre”, según un estudio de caso.

El hombre sufre de trastorno bipolar y un historial de consumo de drogas intravenosas, escribieron los autores del estudio en la Journal of the Academy of Consultation-Liaison Psychiatry.

La familia del hombre dijo a los autores —quienes pertenecen a la Escuela de Medicina de la Universidad de Creighton en Phoenix, Arizona— que él frecuentemente evitaba tomar medicamentos psicotrópicos prescritos, los cuales a menudo resultaban en ciclos de estados depresivos y frenéticos.

Antes de inyectarse los hongos alucinógenos, el hombre supuestamente investigó maneras de tratar su dependencia a los opioides y su depresión.

Durante su investigación encontró reportes en línea de individuos que tomaban microdosis de LSD y hongos alucinógenos por sus efectos terapéuticos.

Así decidió prepararse un “té”, que consistía en hongos alucinógenos hervidos en agua, el cual “filtró” a través de una torunda de algodón antes de inyectárselo por vía intravenosa.

En los días siguientes, el hombre empezó a experimentar varios síntomas como letargo, ictericia, diarrea y vómito de sangre.

Cuando su familia lo encontró tan enfermo, lo llevó a la sala de emergencias de un hospital, y los autores señalan que él estaba “sumamente confundido”.

El personal médico halló que el hombre sufría de disfunción renal y lesión hepática, entre otras complicaciones.

El paciente finalmente desarrolló fallo multiorgánico y fue transferido a la unidad de cuidado intensivo, donde se le dieron líquidos por vía intravenosa, así como antibióticos y medicamentos contra hongos.

Posteriormente, el hombre sufrió un choque séptico y falla respiratoria grave, lo que obligó a los médicos a intubarlo.

Las pruebas de laboratorio revelaron que el hombre tenía una infección tanto bacteriana como fúngica, y el personal médico detectó el Psilocybe cubensis creciendo en su sangre.

El estado del hombre mejoró finalmente y fue dado de alta del hospital, pero, al momento de escribir el estudio, los autores dijeron que todavía tomaba varios medicamentos, incluidas medicinas contra los hongos para evitar su crecimiento.

Los hongos alucinógenos, que contienen la sustancia psicotrópica psilocibina, usualmente se toman por vía oral, aun cuando hay un puñado de reportes anecdóticos de personas que se los han inyectado.

Aun cuando este hombre de 30 años fue dañado claramente por su uso de los hongos, los autores del estudio dicen que hay evidencia emergente para sugerir que la sustancia tiene potencial terapéutico como un acompañamiento a la psicoterapia para el tratamiento de algunos trastornos psiquiátricos, cuando se toma de la manera correcta, por supuesto.

Se han llevado a cabo estudios para examinar el uso de hongos alucinógenos para tratar la ansiedad y la depresión, el abuso de sustancias y el trastorno obsesivo compulsivo.

“El caso repartido arriba subraya la necesidad de una educación pública en curso con respecto a los peligros relacionados con el uso de esta y otras drogas de maneras diferentes a las que se prescriben”, escribieron los autores.

“No está claro si la infección activa intravascular con un hongo psicotrópico como el Psilocybe cubensis podría provocar efectos psicotrópicos persistentes como se ve en la ingesta de la misma especie, lo cual podría contribuir aún más a cambios en la percepción y la cognición”. N

Publicado en cooperación con Newsweek / Published in cooperation with Newsweek