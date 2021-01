Gobierno de Puebla sin apoyo de la policía municipal | Newsweek México

El gobernador Miguel Barbosa Huerta señaló que su administración no tiene apoyo de la Policía Municipal de Puebla para disminuir la incidencia delictiva en la capital, que es la demarcación con más delitos en toda la entidad.

Dijo que no hay coordinación entre la policía municipal y la administración estatal para crear estrategias que den como resultado abatir el crimen organizado.

“En Puebla capital no hay coordinación, no hay ayuda de la policía municipal para temas de seguridad pública, así lo digo, lo he dicho y lo voy a seguir diciendo. Tenemos muchas dudas respecto al actuar de la policía municipal, por no decir más cosas”, declaró.

Barbosa Huerta fue cuestionado sobre los acuerdo de seguridad que firmó con municipios de la zona metropolitana, a lo que respondió que en el acumulado estatal la delincuencia ha ido a la baja.

Sin embargo, reiteró que no existe coordinación por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio de Puebla.

“Yo tengo la referencia de la disminución del índice delictivo en todo el estado, de más del 18 por ciento y claro que si hablamos de los municipios, Puebla capital presenta el 45 por ciento de los delitos cometidos en el estado y aquí hemos impactado muy fuerte con las acciones de la policía estatal”, agregó.

