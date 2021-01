EU detecta primeros dos casos de la variante del coronavirus de Sudáfrica | Newsweek México

LA NUEVA variante del coronavirus identificada en Sudáfrica ha llegado a Estados Unidos, con dos casos diagnosticados en Carolina del Sur, informaron el jueves autoridades de salud.

Los funcionarios de salud pública de Carolina del Sur expresaron que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) les notificaron el miércoles por la noche de una muestra de Carolina del Sur que se analizó en LabCorp y se determinó que era la variante B.1.351 identificada originalmente en Sudáfrica.

El Laboratorio de Salud Pública de DHEC también analizó muestras el 25 de enero y el miércoles identificó un caso separado de la misma variante.

Las variantes se controlan de cerca para determinar su capacidad para propagarse más rápido o causar más enfermedades.

En este momento, los funcionarios de salud dicen que no hay un historial de viajes conocido y no hay conexión entre estos dos casos.

Se trata de dos adultos, uno de ellos es de Lowcountry y otro de la región de Pee Dee del estado.

Se informó que para proteger la privacidad de los pacientes, no se divulgará más información, en tanto, Estados Unidos ya ha registrado casos de las denominadas variantes del coronavirus británica y brasileña en su territorio.

Desde junio de 2020, el Laboratorio de Salud Pública de DHEC ha estado realizando pruebas de muestras aleatorias para identificar cualquier instancia de los virus variantes.

DHEC explicó que los expertos están de acuerdo en que las vacunas existentes funcionan para proteger a las personas de esta variante, pero no se sabe con precisión qué tan efectivas son y señalan que en este momento, no hay evidencia que sugiera que la variante B.1.351 cause una enfermedad más grave.

“La llegada de la variante SARS-CoV-2 a nuestro estado es un recordatorio importante para todos los habitantes de Carolina del Sur de que la lucha contra este virus mortal está lejos de terminar”, dijo el Dr. Brannon Traxler, Director Interino de Salud Pública de DHEC.

“Si bien hay más vacunas COVID-19 en camino, los suministros aún son limitados. Cada uno de nosotros debe volver a comprometerse con la lucha reconociendo que ahora todos estamos en la línea del frente. Estamos todos juntos en esto.”

El Laboratorio de Salud Pública de DHEC informó que continuará realizando este importante muestreo para identificar cualquier otro cambio en el virus. N