Renuncia Reynoso Femat a militancia en el PAN | Newsweek México

Después de 24 años integrando las filas del Partido Acción Nacional (PAN), el ex gobernador de Aguascalientes, Luis Armando Reynoso Femat, renunció a su militancia con la intención de asumir la candidatura a la presidencia del municipio capital por el partido de reciente creación, Fuerza por México.

Para ello, esta mañana acudió personalmente a las instalaciones del Comité Directivo Estatal del partido blanquiazul para entregar su documentación que acredita su salida del instituto político.

“Hoy por diversas razones que tienen que ver con mi propio ciclo de vida, quiero manifestar que he decidido renunciar al Partido Acción Nacional (PAN) desde este día, lunes 18 de enero, de manera decidida e ineludible para los efectos que de esto se derive, no sin antes agradecer a todos los miembros con los cuales hice amistad y equipo, a los simpatizantes de Acción Nacional”, expresó durante una breve reunión con el dirigente estatal del PAN, Gustavo Báez Leos.

Asimismo, el ex mandatario agradeció las etapas que vivió como servidor público y al interior de la vida partidista.

“Hoy vengo a manifestar mi agradecimiento por haberme permitido tener varias agradables experiencias, experiencias de amistad, de compañerismo y de convivencia al formar parte de este partido durante muchos años. Trabajé de la mano con los militantes por mucho tiempo, conquistando su confianza y su empatía y por permitirme ocupar diferentes cargos públicos como presidente municipal y después como gobernador del estado”.

El pasado 6 de enero, durante su presentación en el partido Fuerza por México, Reynoso Femat aseveró que en los días siguientes tomaría la decisión de renunciar al PAN al no ser incluido en sus proyectos políticos.

“En el PAN no sé si lo vean bien o mal, yo creo que muchos panistas ven mal lo que está sucediendo en Acción Nacional, yo por eso tomé mi decisión, yo pude haber aportado, yo pude haber sido equipo de todos los niveles, yo me pude poner a cualquier hora en cualquier tarea que me impusieran, sin embargo no me participan, he tocado puertas y no me las abren, y por lo tanto creo que el ciclo se acabó en Acción Nacional”.

Luis Armando Reynoso Femat fue militante panista desde febrero de 1996. Tres años después fue electo como presidente municipal de Aguascalientes en el periodo 1999-2001 y posteriormente, de 2004 a 2010 ocupó el cargo de gobernador del estado.

Desde entonces ha sido imputado por varios delitos como peculado y ejercicio indebido del servicio público, lo que ha derivado en una larga lista de amparos y sentencias ante la justicia federal.