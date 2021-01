Cinco grandes momentos de la toma de posesión de Joe Biden | Newsweek México

LA TOMA de posesión del presidente Joe Biden tuvo momentos significativos que marcarán el atípico desarrollo del acto y, también, situaciones dignas de conocer y que no se pudieron observar en televisión. Aquí te presentamos algunos de ellos.

REGALOS PARA HARRIS Y BIDEN

Bajo la cúpula del Capitolio, un espacio violentado el 6 de enero pasado, el presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris recibieron regalos por parte de los líderes del Congreso.

La senadora Amy Klobuchar entregó a Biden y Harris jarrones de cristal Lenox, una compañía con sede en Pennsylvania, el estado natal de Biden. El grabado de los jarrones representa la Casa Blanca y el Capitolio.

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y el senador Mitch McConnell, líder saliente de la mayoría republicana, entregaron a cada uno las banderas de Estados Unidos que ondearon durante sus respectivos juramentos.

Ambos recibieron también una fotografía del momento en que juramentaron como presidente y vicepresidenta. Y se resaltó la rapidez con la que las imágenes fueron impresas y enmarcadas.

CAMINATA A LA CASA BLANCA

Como ya es tradición, al encontrarse en la Calle 15 y poco antes de la llegada a la Casa Blanca, el presidente Biden, acompañado de su familia, caminó hacia el que será su nuevo hogar durante los próximos cuatro años.

Distintos medios de comunicación dudaron que se llevara acabo la tradicional caminata, pues en esta ocasión los ciudadanos estadounidenses no estarían presentes y no habría a quién saludar. Sin embargo, sonrieron y levantaron la mano dirigiéndose a los reporteros ahí presentes.

Biden se acercó a varios periodistas y los saludó de cerca, incluso trotó para darle alcance a su familia, que continuaba su recorrido durante la Casa Blanca.

FIRMA DE LOS TRES PRIMEROS ACUERDOS

Antes de salir del Capitolio, Biden firmó los tres primeros documentos como presidente de Estados Unidos.

Se trata de la proclamación de su toma de posesión, las nominaciones de su gabinete, que debe ser discutido y ratificado por el Senado, así como las nominaciones del subgabinete, subsecretarios de la rama administrativa del gobierno.

De no haber ningún cambio, Biden será acompañado por un equipo que cumple con la publicitada intención de constituir el gabinete más diverso de la historia de la Casa Blanca, con predominio de mujeres y representantes de minorías.

Los puestos más importantes serán ocupados por primera vez por mujeres, afroestadounidenses, hispanos, homosexuales y transgénero, lo que hará a su equipo un gabinete histórico.

LAS BIBLIAS DE HARRIS Y BIDEN

Durante el juramento, tanto Kamala Harris como Joe Biden colocaron sus manos sobre biblias que guardan historias familiares.

Harris llevó dos biblias, la primera fue propiedad de una amiga de su familia, Regina Shelton, una de las mujeres más importantes en su vida. “En el cargo y en la pelea, siempre llevo a la señora Shelton conmigo”, ha dicho la vicepresidenta.

La segunda Biblia perteneció al fallecido juez Thurgood Marshall, que fue el primer afroamericano que formó parte del Tribunal Supremo.

Joe Biden, por su parte, usó la misma biblia que ha llevado a sus otros juramentos durante toda su carrera política. Se trata de un enorme tomo que es propiedad de su familia desde 1893, y que mide casi 13 centímetros de ancho.

Antes de jurar sobre ella como presidente de Estados Unidos, también lo hizo en 2013 durante el inicio de su segundo mandato como vicepresidente estadounidense.

LIMPIEZA Y REMODELACIÓN DE LA CASA BLANCA

Cinco horas y 90 personas hicieron que la Casa Blanca estuviera lista para los nuevos inquilinos.

En esta ocasión la limpieza tuvo mayor profundidad y rigor derivado de la pandemia por COVID-19, ello sumado a que el expresidente Donald Trump padeció la enfermedad.

Además, el arreglo de los interiores de la mansión debe ser totalmente distinto al estilo del presidente saliente, de acuerdo con medios internacionales, y ahora la Casa Blanca lucirá muy parecido a la casa donde siempre han vivido los Biden.

Hasta esta tarde, la primera dama, Jill Biden, aún no conocía la segunda planta de la Casa Blanca, donde se dice que hay 16 habitaciones y seis baños. Esto no fue posible puesto que Melania Trump no realizó el recorrido como correspondía, según dicta la tradición.

Los contratos gubernamentales y las órdenes de compra, reporta CNN, muestran que el costo de la limpieza adicional asciende a casi medio millón de dólares. N