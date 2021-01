Caravana de hondureños parte hacia Estados Unidos con la esperanza de que Biden sea más flexible | Newsweek México

Al menos 3,000 hondureños salieron este viernes en una caravana hacia Estados Unidos con la esperanza de mejorar sus condiciones de vida, pero antes tendrán que sortear las restricciones impuestas en Guatemala y México.

La crisis que dejó el paso de dos huracanes en noviembre y la falta de empleo por la pandemia incrementaron los problemas económicos del país, que se sumaron a la violencia asociada a las pandillas y el narcotráfico.

“Mi ilusión es llegar a Estados Unidos, comprar mi casita porque ya me aburrí de vivir alquilando y estar trabajando para otra gente”, contó Melvin Fernández, un taxista del caribeño puerto de La Ceiba.

“Yo quiero trabajar para mi casita, un automóvil para trabajar y vivir una vida digna con mi familia”, agregó Melvin, quien va con su esposa y sus tres hijos de 10, 15 y 22 años, junto a una multitud.

La gran mayoría de migrantes partieron minutos después de las 04:00 horas locales (10:00H GMT) de la terminal de transporte de San Pedro Sula, 180 km al norte de Tegucigalpa, para recorrer los cerca de 260 km que les separan de Agua Caliente, en la frontera con Guatemala, el primer escollo a sortear.

El grupo camina por una vía lateral de la carretera con la mochila al hombro, unos pocos con la bandera de Honduras y la mayoría con mascarilla por la pandemia. Hay quienes intentan ser adelantados en su travesía por los vehículos que pasan. La policía custodia algunos tramos.

Para entrar en Guatemala deben llevar documentación en regla y una prueba negativa de COVID-19.

“Vamos con el corazón roto. En mi caso, dejo mi familia. Se queda mi esposo y mis tres hijos”, lamentó Jessenia Ramírez, de 36 años. “Vamos buscando un mejor futuro, un trabajo para poder mandar unos centavos” a Honduras, añadió.

“Se supone que Biden les iba a dar oportunidad de trabajar a los que ya están allá”, agregó.

Muchos participantes de esta caravana están convencidos de que el presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, quien asume el 20 de enero, será más flexible que su antecesor, Donald Trump, con las normas migratorias, aunque Washington ya descartó esa posibilidad.

“No pierdan su tiempo y dinero y no arriesguen su seguridad y salud”. “Es un viaje mortal”, precisó el comisionado interino de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), Mark A. Morgan.

Guatemala continues to support the regional alliance committed to safe, orderly, and legal migration and protect public health during the global pandemic. @MigracionGuate is already returning caravan members to Honduras after they illegally entered Guatemala. https://t.co/wb28MCWnD7

— CBP Mark Morgan (@CBPMarkMorgan) January 15, 2021