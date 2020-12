Opinión | En menos de un día | Newsweek México

Buenos días a todas y todos los integrantes de Aguascalientes Plural.

Ayer sin pedirlo, me invitaron a este espacio.

Entiendo que es un chat encabezado por a quien algunos conocen cómo “la Chata”, a quien yo no conozco personalmente, lo he visto en algunas ocasiones en eventos donde a ambos nos invitan.

Pero regresando al espacio denominado Por Aguascalientes “Plural”, déjenme decirles algunas palabras…. en menos de un día.

En menos de un día, vi cómo molestaba mandar un análisis investigación documental con un diagnóstico muy claro de la seguridad en 2020, infografico y que mereció dos páginas de un prestigiado diario nacional.

En menos de un día, vi como se decía que este espacio no era para promocionar a precandidatos y menos para aplaudidores.

Fue extraño porque no soy precandidato, soy empresario, y mis columnas editoriales, las cuales empecé a escribir a mis 22 años de edad en el periódico Reforma, son contenidos editoriales y no promocionales.

Menos una investigación como la que mande.

En menos de un día fui espectador de la violencia de un personaje, (Pepe Proa) al que tampoco conozco, excepto por los escándalos de violencia de género, alcoholismo y peleas callejeras que son públicas, quien en mi parecer, como porro, pretendió cuestionar el origen de mis recursos e incluso mi relación con el Gral. Cienfuegos. Pidiendo desesperadamente que explicara si tenía alguna adjudicación directas con el Municipio. Se le olvidó que cuando hablé de los temas, lo hice con gente reconocida como Carmen Aristegui y el tema está cerrado.

El sí tenía licencia para atacar de la Chata.

En menos de un día, fue increíble ver la intolerancia de alguien que sin derecho alguna exigía información de una empresa privada y que no tiene la menor idea de cuánto trabajo nos ha costado a mí y mi equipo lograr nuestras metas. Este joven no sabe que cuando yo llegue a Aguascalientes, llegue en mi avión privado a invertir recursos millonarios y a generar empleos. Tampoco sabe, asumo porque me pedía estudiar, que soy Licenciado en Derecho, con mención honorífica por el CSCJ, que tengo maestría en dirección de empresa por el IPADE, estudios de derecho angloamericano en UT Austin, inteligencia artificial y seguridad nacional en Harvard y Doctor Honoris Causa, y que son el resultado de años y años de esfuerzo. Tiempo que algunos prefieren pasar en la cantina, yo opté por las aulas.

En menos de un día, se me pedía cómo si estuviera en el estadio en medio de la porra al cantar de las cervezas, que le rindiera cuentas de mis contratos con el Municipio y reiteraba que mis recursos habían sido resultado de la corrupción y mis relaciones con el poder.

Se le olvidó todo el trabajo que está detrás de lo que hacemos, se le olvidó el talento hidrocálido, casi 1000 colaboradores que hacen posible los sueños de Mi empresa.

En menos de un día, se Redujo todo esto a una simplísima retórica. Al joven Proa se le olvidó que las adjudicaciones directas, son legales y necesarias cuando se habla de seguridad nacional, representación de una marca de exclusiva o patentes. Me daban ganas de explicarle, pero cómo sé que su agenda responde a otro objetivo, también sabía que perdía mi tiempo.

¡También en menos de un día recibí un mensaje privado de Gabriel Arellano! Que me exigía más respeto. No entendía por qué, si yo no lo había mencionado, hasta que ligue que se sintió aludido, sin haberlo mencionado, es decir se puso el saco con el ejemplo que mencione de la venta de un helicóptero usado y a sobreprecio.

En menos de un día La chata censuró a cualquiera que me pudiera opinar cómo yo, y en plena discusión, justo cuando yo le decía al joven impoluto que en mi empresa los ingresos eran en más del 90% de empresas privadas como Aeroméxico, Aeromar, Alsea, Adidas y un número muy muy importante de empresas privadas, me censuraron y cerraron el grupo solo para administradores, todo esto en menos de un día.

En menos de un día “La Chata” habló de reglas, pero caí en cuenta que son las que el impone.

En menos de un día vi cómo la intolerancia llegaba al máximo cuando corrieron al joven empresario Eddy Cazares por diferir, por pensar distinto, por ser revolucionario.

Compañeras y compañeros menos de un día fue suficiente para tener una experiencia de Aguascalientes Plural, y en menos de un día he decidió que yo no voy a ser parte de la censura, de la violencia, de las limitaciones de algunos, de la Xenofobia, de la intolerancia, de la injusticia y de los criterios a modo. Reiteró solo de algunos.

En menos de un día me salgo, porque participar aquí me vuelve cómplice de todo aquello por lo que peleo día a día y que son Las libertades y la justicia que para mí son valores y principios fundamentales.

Adiós queridos amigos. Que dios los bendiga, y de todo corazón espero que 2021 sea un gran año para todos nosotros, que a nuestro Aguascalientes le vaya muy bien, pero aún más a su gente buena.

Me despido aún más motivado para seguir luchando si quiero ser agente de cambio en el mundo, en mi país, en mi Estado y en mi Ciudad, porque sigue habiendo una enorme injusticia y atropello de aquellos que sienten que tienen la verdad absoluta.

En menos de un día, adiós.