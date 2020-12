Moda: estas son las tendencias que veremos durante 2021 | Newsweek México

Muchas de las que ya conocíamos regresarán con más fuerza.

A PESAR de que este año fue difícil para la industria de la moda, muchas firmas buscaron la forma de realizar sus pasarelas y exponer qué tendencias serán las que veremos en el aparador durante 2021.

Muchas de las que ya conocíamos regresaron con más fuerza, seguramente tienes alguna de ellas en casa.

ESTAMPADOS DE FLORES

Durante las pasarelas de Rodarte, Tom Ford, Preen by Thornton Bregazzi e Imitation of Christ del New York Fashion Week pudimos observar colecciones llenas de patrones sobrecargados, en su mayoría estampados de flores en diversas tonalidades.

Una forma de combinar estas prendas es utilizar —ya sea en la parte de arriba o abajo— algún tono neutral para que así el principal protagonista sea la prenda con el estampado.

EL REGRESO DE LAS MINIFALDAS

Es hora de desempolvar esa mini que tienes en casa, el 2021 será el año ideal para utilizarlas. Esta tendencia la pudimos ver durante la pasarela de la casa de moda Miu Mi y también de firmas como Chanel y Coperni.

Lisas, con texturas o estampados, las de muchos estilos; una forma de combinarlas es con tenis o botines cortos, unos stilettos pueden funcionar si lo que buscas es darle un toque más formal.

SASTRERÍA HOLGADA

Hemos visto como el oversize se ha apoderado de las calles; durante 2021 este será más frecuente, sobre todo en trajes y sastrería. Esta tendencia es una de las más esperadas sobre todo para las personas que buscan la comodidad y la elegancia a la vez.

Un buen traje sastre puede utilizarse con plataforma para darle altura, zapato bajo e incluso tenis, todo dependerá de tu estilo.

COLOR BLANCO

El color blanco se convertirá en tendencia el próximo año. Aunque esta es una tonalidad que la podemos ver normalmente, será uno de los puntos de atención dentro del mundo de la moda.

Lo podremos apreciar en vestidos, pantalones vaqueros, trajes sastre y faldas, así como en tenis y botines. Al ser un color neutral es muy fácil de combinar y resaltar.

TRANSPARENCIAS

Las transparencias son otra de las tendencias que veremos con frecuencia durante 2021, ya sea en vestidos, blusas y también en lencería. ¿Cómo utilizarlas? Se pueden combinar con pantalones de mezclilla y con un bralette abajo, si utilizarás vestido puedes optar por ponerte un body coqueto de encaje.

DISCO

Es hora de desempolvar y sacar aquellas prendas metalizadas, con lentejuela o con algún toque extravagante que tengas. Estas quedan perfectas para resaltar un atuendo básico, desde unos jeans y botines, hasta un vestido sencillo.

¡Están permitidos todos los colores metálicos que puedas imaginar! Atrévete a utilizarlos. N