Libros, discos, series, pódcast... | Newsweek México

LIBROS

A GOLPE DE LINTERNA

Atrasalante

La escritora e investigadora en literatura Liliana Pedroza elaboró esta antología que en tres tomos compila 100 cuentos de 100 escritoras mexicanas.

Este proyecto editorial fue pensado para que el lector vea que el cuento es un género vivo y conozca o reconozca a algunas autoras que fueron pioneras en México o se sumaron a géneros como el policiaco, el realismo mágico y la ciencia ficción.

Cómpralo en edicionesatrasalante.mx

EL PODER DE LOS HÁBITOS: POR QUÉ HACEMOS LO QUE HACEMOS EN LA VIDA Y LOS NEGOCIOS

Charles Duhigg

En este libro superameno, Duhigg explica por qué existen los hábitos, cómo nos condicionan y cómo es posible cambiarlos.

A través de anécdotas muy disfrutables que sucedieron en empresas u organizaciones civiles, este periodista estadounidense anima a comprender cómo funcionan los hábitos para poder incorporar nuevos a nuestra vida, desde hacer ejercicio, hasta ser más productivo.

Cómpralo en Amazon.

DISCOS

ALICIA

ALICIA KEYS

El séptimo disco de Alicia Keys es el álbum que refleja mejor los ángulos de la personalidad de esta artista estadounidense de manera cruda y compasiva al mismo tiempo.

En distintos temas, Keys aborda uno de sus mayores logros de la vida: emprender el camino hacia su verdadero yo.

En Alicia escucharás R&B, algo de disco, mucho pop y hasta reggae.

A VERY SHE & HIM CHRISTMAS

SHE & HIM

La temporada navideña amerita un buen disco con canciones clásicas pero reinterpretadas de manera muy bella, y el dueto conformado por Zooey Deschanel y M. Ward lo logró desde 2011 con A very She & Him Christmas.

Por eso, aunque este disco no es nuevo, definitivamente será un acierto en Navidad.

Ponle play porque “Have yourself a merry little christimas”, “Baby it’s cold outside” y “Rocking around the christimas tree” son perfectas para poner el arbolito, cocinar la cena o ponerla de fondo mientras bebes una tacita de chocolate caliente.

SERIES

THE MANDALORIAN: SEGUNDA TEMPORADA

Cada semana se estrena un nuevo capítulo de la segunda temporada de la serie de Star Wars: The Mandalorian. Esta historia cuenta las aventuras del mandaloriano, un guerrero del planeta Mandalore, que se desarrollan, en el universo Star Wars, cinco años después del Episodio VI: el retorno del Jedi y 25 años antes del Episodio VII: el despertar de la Fuerza.

Vela en Disney Plus.

BIG MOUTH: CUARTA TEMPORADA

¡Por fin! El 4 de diciembre se estrena la nueva temporada de una de nuestras series animadas consentidas, esa que habla con honestidad y humor sobre los problemas que todos y todas pasamos durante la pubertad.

En esta ocasión llega un personaje nuevo: Tito, el mosquito, que en realidad representa la ansiedad.

Vela en Netflix.

PÓDCAST

FAUSTO

Desde la primera temporada, este pódcast, narrado por el actor mexicano Damián Alcázar, cuenta historias de crímenes reales en México. La segunda temporada, estrenada en noviembre de 2020, cuenta el caso de un asesinato acontecido en 2004 en Ciudad de México.

Los nueve episodios de Fausto fueron elaborados con los documentos del juicio, declaraciones de los agentes responsables del caso, el Ministerio Público, peritos, personas involucradas en el proceso judicial y hasta testimonios de personas cercanas al asesino.

Escúchalo solo en Spotify.

DARE TO LEAD

Brené Brown —investigadora especialista en emociones como la culpa, la vergüenza y la vulnerabilidad— tiene un nuevo pódcast para abordar cómo podemos construir liderazgos mucho más humanos, innovadores, justos y creativos.

Este pódcast está inspirado en su libro Dare to lead, el cual fue publicado hace diez años y entró en las listas de los más vendidos de The New York Times y The Wall Street Journal.

Hasta el momento, Brown tiene episodios con los CEO de algunas empresas, escritores y activistas. Por cierto, Brené Brown también tiene otro pódcast fabuloso llamado Unlocking Us, el cual está disponible en cualquier plataforma que te guste para escuchar este tipo de formato.

Escucha Dare to lead solo en Spotify. N

