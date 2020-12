Liberan al periodista cubano Manuel Álvarez | Newsweek México

LA NOCHE de este lunes, el periodista y escritor cubano Manuel Álvarez fue liberado tras una detención a las afueras de la casa de su abuela horas antes.

En su cuenta de Twitter Álvarez anunció su liberación. “Amigos de todas partes: Ya me liberaron. Acabo de llegar a casa. Quitaron la vigilancia hoy y prometieron no vigilarme más. Tenemos que exigir nuestros derechos elementales. No podemos permitir que nos pisoteen impunemente, sin razón alguna para hacerlo”, escribió.

A su vez, comentó que todavía algunos de sus colegas que conforman el movimiento de San Isidro permanecen aún con vigilancia.

“Libertad de movimientos para todos y todas. Gracias infinitas, la solidaridad es fundamental, el apoyo y el compromiso con aquellos a quienes intentan oprimir es fundamental”, dijo.

El periodista, director del medio independiente El Estornudo, fue arrestado la tarde del lunes por agentes de la Seguridad del Estado, se informó en redes. En la cuenta de Facebook de Álvarez se denunció que llevaba 17 días “en una suerte de arresto domiciliario”.

Tras salir de casa de su abuela los vigilantes cortaron su paso a pocos metros del domicilio “donde ha permanecido arbitrariamente confinado desde que llegó a Cárdenas procedente de La Habana”, narra la publicación.

También se publicó que a fines de noviembre y principios de este mes también sufrió actos de violencia ilegítima e injustificada por parte del Estado, tras los sucesos en la sede del Movimiento San Isidro (MSI): allanamiento por la fuerza y arresto violento en la noche del 26 de noviembre; limitación de movimientos durante varios días (utilizando como subterfugio el protocolo de COVID-19), difamación a través de la televisión nacional; interrogatorio por casi tres horas en la mañana del 1 de diciembre, se escribió en la publicación. N