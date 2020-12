Si la gente desborda los comercios, podría volver Ley Seca en enero: Arámbula | Newsweek México

Aunque el gobierno estatal confirmó que en lo que resta de diciembre no se aplicará de forma general nuevamente la medida de Ley Seca, no se descarta que en enero pueda retomarse en caso de que aumente la movilidad comunitaria en los municipios y la población no acate las medidas sanitarias de prevención, informó el presidente municipal de Jesús María, Antonio Arámbula López.

“Espero que después de esta temporada decembrina no se despeguen los contagios y por lo tanto no prever una Ley Seca en enero, por lo tanto ayúdenos no saliendo, no haciendo fiestas masivas y cuidándonos unos a otros, pero si la gente sale desbordada nuevamente tendremos que cerrar e imponer la Ley Seca”.

El primer edil señaló que la instrucción de la administración estatal es que en lo que resta del mes, se permita la venta de alcohol en horarios restringidos en bares, antros y centros nocturnos, conforme a las disposiciones de cada color del Indicador Estatal Covid (IEC).

“No se permiten eventos masivos, los salones de fiesta pueden tener eventos pero sólo hasta las 12:00 a.m., tienen que estar al 50% de su capacidad, respetando las medidas de la contingencia, la sana distancia, el uso de gel antibacterial y tope de personas y hasta las 12:00 a.m., son las mismas medidas que ya traemos”,

Agregó que la Ley Seca de la última quincena obedeció al descontrol que hubo en el programa del Buen Fin, en donde se presentaron altas aglomeraciones de personas en los centros comerciales y tiendas departamentales.

“Se puso en la mesa con el secretario de gobierno, la posibilidad de implementar la Ley Seca, por el momento no se aprobó porque el número de contagiados no ha aumentado, hay que recordar que en el Buen Fin los comercios se llenaron, se aglomeraron, subió mucho la venta y entonces subieron los contagios y por eso se dio la Ley Seca”, indicó.

Por ello, aseveró que en caso de que en los próximos días se tenga un comportamiento similar de la población a causa de las compras navideñas, en enero se podría adoptar la medida de Ley Seca, a fin de controlar la incidencia de contagios.

La determinación se tomará en las próximas reuniones entre las autoridades municipales y la Secretaría General de Gobierno (SEGGOB).

Por lo anterior, el exhorto a la ciudadanía es la de mantener los cuidados en su núcleo familiar, así como las personas que realizan labores de riesgo.

“Cuídese, ayúdenos a no clausurarle su fiesta, respete la sana distancia, respete el horario, respete el ruido, para pasar una fiesta navideña tranquila”, concluyó el presidente municipal de Jesús María.