Entregan nuevos uniformes a policías municipales de Jesús María | Newsweek México

El presidente de Jesús María, José Antonio Arámbula López y el Secretario de Seguridad Pública y Vialidad Jorge Luis Gallardo, entregaron nuevos uniformes a integrantes de la corporación municipal.

Con una inversión superior a los 2 millones de pesos, integrantes de los grupos de Vialidad, Ciclopolicías, Reacción Inmediata, Motorizados, Operativos, Prevención del Delito y Bomberos, recibieron camisola y pantalón táctico, camisola y pantalón de gala, chamarra y cinturón táctico, gorra beisbolera, botas y zapato tipo choclo.

“Hicimos todo lo posible por comprarles uniformes completos para todos y no solamente eso, la verdad es que hemos tratado de apoyar al tema de seguridad en muchos otros rubros; en capacitación, exámenes, patrullas y equipo. Falta dinero, sé que las necesidades que tienen son muchas y vamos a buscar mejor manera de seguir dignificando su trabajo que para nosotros es muy valioso”.

Al reconocer en los policías el espíritu de servicio y el compromiso con su trabajo, el alcalde indicó que ellos como servidores públicos deben dar muestra de fortaleza, entrega, humildad y de responsabilidad, haciendo referencia particular al tema de la pandemia y los efectos que ha generado en la población como es el confinamiento.

“Y si la gente se desespera porque no tienen la formación que tienen ustedes, porque hay muchos que no tienen trabajo y ustedes lo tienen, ustedes no tienen derecho a fallar. Ustedes deben ser ejemplo, deben ser gente que de ánimo, que dé apoyo, no que vaya y se desquite con los ciudadanos, que de por sí ya están desesperados, con miedo, viviendo violencia en sus hogares, algunos con adicciones y se dedican a hacer cosas que no deberían, y ¿quién va a salir a dar el ejemplo? Ustedes, los policías”.

Por otro lado, el titular de la corporación agradeció el respaldo y el apoyo a los elementos, lo cual fortalece el sentido de pertenencia. Asimismo, a nombre de todos los policías la oficial Cecilia Palos, al hacer uso de la voz, expresó; “sentimos el respaldo en cada acción mismo que agradecemos, la sociedad es nuestra prioridad; tenemos el compromiso de seguir dando lo mejor, le aseguro que éstos uniformes a los que hoy somos orgullosos de portar, los llevaremos con honor y profesionalismo hasta el último día de nuestro encargo como oficiales de la Policía Municipal de Jesús María”.