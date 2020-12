839 unidades de transporte público fueron sancionadas por la CMOV en 2020 | Newsweek México

La Coordinación General de Movilidad (CMOV), a efecto de hacer cumplir la Ley de Movilidad y que el servicio de transporte público regulado por el estado de Aguascalientes se ofrezca bajo los lineamientos que determina la misma, sancionó durante el 2020 a 839 unidades de transporte público en sus distintas modalidades.

De esta cifra, 315 corresponden a taxis, 251 a vehículos de plataformas, 148 a unidades de transporte colectivo urbano, 65 de transporte colectivo foráneo, 32 de transporte de personal, mientras que 22 son de vehículos particulares por prestar el servicio de transporte público sin permiso.

Sobre el estatus de dichas unidades, 762 cumplieron con las observaciones y pudieron reanudar su servicio, 66 no se presentaron para solventar dichas anomalías, 10 no han pagado su infracción, por lo que no se han liberado por parte de la CMOV, mientras que uno se encuentra en suspensión por encontrarse en un proceso judicial.

Los motivos por los cuales han procedido las sanciones han sido, en su mayoría, porque las unidades se encuentran en malas condiciones físicas y ponen en riesgo al usuario, alterar tarifas o reglas de aplicación, modificar itinerarios y recorridos, no portar gafete y/o licencia de manejo o no contar con holograma emitido por la CMOV -en el caso de automóviles de plataforma-, negar el servicio sin razón alguna, no respetar las especificaciones de la unidad, entre otras.