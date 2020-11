Por contingencia, acortan horarios de atención en la Junta de Conciliación y Arbitraje | Newsweek México

Derivado del rebrote de contagios de Covid-19, se aplicarán medidas de contención durante los próximos días en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje así como en el Tribunal de Arbitraje del Estado, entre ellas la reducción de horarios para la atención física de personas y la agenda de citas para reducir las aglomeraciones en las instalaciones de la dependencia.

El protocolo sanitario fue publicado este lunes en el Periódico Oficial del Estado y se aplicará del 9 al 20 de noviembre.

A pesar de que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje es un espacio de alta concentración de personas, la procuración e impartición de justicia –en este caso, del rubro laboral-, es considerada como una actividad esencial, por lo que debe mantenerse activa durante todo el periodo de contingencia.

Durante los próximos días, el horario de atención en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje será de las 8:30 a.m. a las 2:30 p.m., salvo los casos excepcionales que requieran una atención extraordinaria por parte de las autoridades laborales.

Para las audiencias y diligencias se limitará la cantidad de personas a las estrictamente necesarias para su celebración. Las actividades deberán ser ágiles, evitando el contacto físico a una distancia no menor de 1.5 metros. Una vez concluida la diligencia, el personal de la junta acompañará a las personas hasta la salida a fin de que no permanezcan en las instalaciones si no es necesaria su presencia.

En la oficialía de partes y archivo de asuntos individuales sólo se permitirá el acceso a una persona, para la realización de los trámites de presentación de demanda, escritos y préstamos de expedientes.

Para la consulta de expedientes se establecerá un esquema de citas que podrán ser atendidas en el horario de las 8:30 a.m. a las 2:30 p.m., con un horario individual de hasta 15 minutos. El contacto para agendarse será con la Lic. Fabiola Hernández Ortega en el teléfono 449-189-00-49.

La recepción de demandas individuales de trabajo será de las 9:00 a las 11:00 a.m., mientras que para el resto de los escritos será de las 12:00 p.m. a las 2:30 p.m.

Únicamente se exceptuarán de dichos horarios los documentos procedentes de las autoridades e instituciones a nivel federal, estatal y municipal, así como los que provengan del Servicio Postal Mexicano o por paquetería, los cuales podrán recibirse de las 8:30 a.m. a las 3:00 p.m.

Por otra parte, el área de oficialía de partes y archivos de asuntos colectivos permitirá el acceso a una sola persona en el horario de las 9:00 a.m. a la 1:00 p.m.

La Secretaría de Convenios y Finiquitos brindará atención de las 8:30 a.m. a las 2:00 p.m., con previa cita al teléfono 449-426-58-28 con el Lic. Fidel de Jesús Valadéz Piña, exceptuando de ese horario los trámites relativos a depósitos de pago de convenios y laudos, los cuales podrán ser depositados en horario de 8:30 a las 3:00 p.m.

Finalmente, en el caso de las comparecencias ante las juntas especiales, se llevarán a cabo en un horario de 8:30 a.m. a 2:30 p.m., con previo esquema de citas, debiendo ser comparecencias ágiles y donde se evite el contacto físico, para lo cual se pide que las personas que acudan a ellas lleven sus propios instrumentos de trabajo, como bolígrafos y hojas para uso personal.

Tribunal de Arbitraje del Estado también acorta sus horarios de atención

De igual forma, el Tribunal de Arbitraje del Estado determinó acortar sus horarios de atención del 9 al 20 de noviembre, como medida preventiva a los contagios de Covid-19.

Al igual que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, las audiencias y diligencias deberán llevarse a cabo con la cantidad mínima de personas que sean necesarias para llevarlas a cabo, además de que los acuerdos deberán llevarse a cabo de forma ágil y evitando el contacto físico.

La oficialía de partes y el archivo permitirá el acceso a una sola persona.

Por otra parte, la celebración de convenios dentro y fuera de juicio así como el pago de laudos y el préstamo de expedientes laborales para consulta deberán solicitarse con cita previa al área de Convenios y Finiquitos (teléfono 449-915-95-61), con un horario de atención de las 8:30 a.m. a las 2:30 p.m.

En todo momento se llevarán a cabo las medidas de sanitización y de aseo de las instalaciones, así como de las medidas preventivas generales, como el uso del cubrebocas, lavado frecuente de manos con agua y jabón o gel antibacterial y la sana distancia.