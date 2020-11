Pacientes estables de Covid-19 han fallecido en sus domicilios: ISSEA | Newsweek México

Desde el 13 de octubre a la fecha se han registrado 219 defunciones a causa del Covid-19 en Aguascalientes, lo que significa un promedio de nueve decesos cada día, según la información de los reportes técnicos de la Secretaría de Salud Estatal.

De esa cantidad, destaca que 94 han ocurrido en personas que inicialmente habían sido reportadas como estables y que se encontraban en sus domicilios, pero que con el transcurso de los días su salud comenzó a agravarse hasta perder la vida.

Al respecto, el secretario de Salud en la entidad, Miguel Ángel Piza Jiménez, reconoció que se han presentado defunciones de personas que al realizarse la prueba de detección de Covid-19 eran asintomáticos o presentaban síntomas leves, pero conforme avanzaron los días su estado de salud se complicó hasta padecer neumonía o asfixia.

“Tenemos pacientes que han fallecido en sus domicilios porque no alcanzaron a llegar al hospital porque se han esperado a la etapa más crítica de la enfermedad, por eso vamos a invitar a los médicos para que le hablen a la gente y que no se crean que en los hospitales los están matando, que llegan al hospital y les ponen una inyección para que se mueran más rápido, y por eso la gente no quiere ir al hospital, pero lo que queremos es que la gente vea que los médicos están haciendo un esfuerzo extraordinario”.

Entre ellos, ha habido casos en los que los pacientes ya no alcanzaron a ser trasladados a recibir atención médica de urgencia y perecieron en sus hogares.

“La mortalidad que se ha dado en los domicilios ha sido porque se han decidido demasiado tarde a acudir al hospital, y cuando ya se quieren mover les llega una asfixia de la que ya no pueden moverse”, agregó.

Según las estadísticas de los reportes técnicos diarios, de los 94 pacientes que fallecieron tras ser diagnosticados como estables, 73 eran personas de entre 50 y 86 años de edad.

Por otra parte, 65 de ellos contaban con una o más comorbilidades asociadas al Covid-19, que intensificaron las afectaciones por el virus, principalmente diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial sistémica y obesidad.

Por lo anterior, el secretario de Salud Estatal exhortó a la población a reducir la movilidad comunitaria en la medida de lo posible a fin de reducir el riesgo de contagio, principalmente evitando las fiestas, reuniones familiares y los lugares con altas aglomeraciones de personas.

“¿Cómo podemos evitar esto?, en este momento no hay otra cosa más que la disminución de la movilidad, el uso del cubrebocas y acatar las medidas de prevención”.