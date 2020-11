Opinión Los pequeños negocios, los más afectados | Newsweek México

Esta semana iniciamos con la noticia de que se han impuesto medidas más severas para frenar el contagio del COVID-19 en Aguascalientes, por lo que varios negocios tendrán que bajar sus cortinas durante un periodo de dos semanas. Este nuevo cierre se da luego que en varios lugares se detectara el incumplimiento de las medidas sanitarias, por ejemplo, en plaza Altaria, el fin de semana hubo aglomeraciones y no se respetó ni la sana distancia, ni la capacidad de aforo permitido.

Que quede bien claro, la salud de los hidrocálidos es lo más importante. Sn embargo, aún cuando estoy de acuerdo con las medidas que se implementaron, no lo estoy con la forma en la que se llegó hasta aquí. Baste con recordar que el gobierno impulsó eventos masivos de carácter económico como la ruta del vino, el Bash Fest Motor y el Maratón de Aguascalientes, además de que no se impidieron las fiestas y el reventón en los bares, y ahora quieren imponer medidas más estrictas. No se vale.

Sin duda, los más afectados son los pequeños comercios. De por sí, son pocos los ingresos que tienen y ahora de última hora les piden que estén dos semanas sin trabajar, en paro total. Será difícil para ellos, pues las Pymes no tienen la misma cantidad de clientes que las grandes tiendas, justo aquellas donde se forman las aglomeraciones. Además, ellos esperaban recuperarse un poco con la promoción del Buen Fin, mismo que fue cancelado, por lo que tendrán que esperar a diciembre para recuperarse, claro, en caso de que no haya más contagios y que las restricciones se reduzcan.

Parece que están pagando justos por pecadores. Todos acaban pagando por la irresponsabilidad de unos pocos. Los pequeños negocios a duras penas tienen clientes, pero están pagando por la irresponsabilidad de quiénes sí tienen esa capacidad e incumplieron las normas, o aquellos que prefirieron ir a fiestas o a bares, siendo los lugares donde más se propaga el coronavirus, o aquellos que llevaron a cabo eventos multitudinarios. El gobierno estatal también tiene su parte de responsabilidad, ya que, desde el inicio del año, el gobernador ha puesto por encima de los ciudadanos el interés político, Incluso no quiso firmar el convenio con el INSABI.

Aunque no se trata exclusivamente del gobierno. Todos tenemos que hacer nuestra parte, debe de haber una corresponsabilidad. Nosotros somos los que tenemos que ponernos el cubrebocas, nosotros tenemos que cuidar a nuestros familiares, cuidar a la gente que queremos y hacerlo por amor. Necesitamos pensar en los demás y pensar en que a la pandemia la vamos a vencer entre todos juntos.

He dicho desde hace mucho tiempo, que es necesario cuidarnos. Especialmente porque se acerca el fin de año y con ello viene las festividades navideñas. Ante ello, se espera que muchas personas se reúnan y celebren juntos, pero si de verdad queremos hacer eso, si de verdad queremos convivir con nuestros familiares queridos, debemos de ser responsables. Entre mejor nos cuidemos, más rápido podemos salir de esta situación.

Arturo Ávila Anaya, presidente IBN/B Analitycs y experto en Seguridad Nacional por Harvard (NIS).

@ArturoAvila_mx