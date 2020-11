Más de 400 atenciones de emergencia ha brindado el DIF Municipal de Jesús María | Newsweek México

Más de 400 atenciones ha brindado el DIF Municipal de Jesús María, a través de la línea de atención de emergencias que se abrió para atender casos de ansiedad, depresión y violencia durante esta pandemia, así lo informó la presidenta Liliana Coronado de Arámbula.

Agregó que mediante el número 449 495 45 28, el equipo de dicha institución conformado por un grupo de profesionales y voluntarios, han brindado asesorías psicológicas y jurídicas; pero también algunos otros casos han sido referidos a otras instancias para una mejor atención.

“El trabajo en el DIF ha aumentado considerablemente debido a que el confinamiento ha generado en la población todo tipo de situaciones que nos indican que las familias de nuestro municipio requieren ser escuchadas”, afirmó Liliana Coronado.

La presidenta de dicha institución mencionó que algunas atenciones tienen que ver con reportes de violencia, depresión, ansiedad y en dos ocasiones, se brindó asesoría legal para dos casos de sexting.

“El DIF no ha parado desde que inició la pandemia, por ello agradezco la disposición del equipo que nos apoya de manera profesional y con un gran espíritu de servicio; hay mucha necesidad en la población y no sólo alimenticia y yo creo que brindarles la atención psicológica, enseñarles a conocer sus emociones, a expresarlas o simplemente escucharlos equivalen al gel y el cubrebocas en esta pandemia porque por ejemplo, nuestros abuelitos no se están enfermando de Covid pero sí por depresión, porque se sienten abandonados, etcétera”.

Por ello, aunado a las atenciones mediante esta línea de emergencias, se han atendido a 150 personas de distintas comunidades mediante pláticas para calmar el miedo, escuchar las necesidades y brindarles la información adecuada relacionada al tema de la pandemia para ayudarlos a mantener la calma con el apoyo del departamento de Salud Comunitaria de la Secretaría de Salud del Estado.

Finalmente manifestó que “en el DIF hacemos lo que está en nuestras mano; la intención es que las familias sepan que no están solos, que cuentan con nosotros por ello gradezco al personal que labora con nosotros, a las voluntarias y a algunas organizaciones civiles que también se subieron a este barco y que sin ellos esto no sería posible”, puntualizó.