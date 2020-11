Intensifica brigada sanitaria revisiones en comercios de Jesús María | Newsweek México

La Brigada Sanitaria del Municipio de Jesús María, intensifica el operativo de vigilancia para que los comercios y la población en general acaten las medidas de salud e higiene dictadas por el Gobierno Estatal como medida para contrarrestar los índices de contagio de Covid-19.

“Particularmente este fin de semana, estuvimos muy atentos trabajando para atender las denuncias ciudadanas de fiestas o reuniones, así como las propias actividades del operativo para que la gente se quede en casa y los comercios se apeguen de manera estricta a las medidas de higiene que están obligados a acatar, incluyendo la ley seca”, afirmó el alcalde José Antonio Arámbula López en su transmisión de esta mañana.

El presidente municipal, recordó que la Brigada Sanitaria la integra personal de la Dirección de Reglamentos, Seguridad Pública, Salud, Protección Civil y Áreas Comerciales, que desde el inicio de la pandemia han estado muy activos en su labor de resguardar a la ciudadanía y hacer cumplir los protocolos de salud.

Resultado de lo anterior, Toño Arámbula informó que se llevó a cabo la clausura de un salón de eventos por no respetar los protocolos de salida Covid-19; 4 clausuras a tiendas de abarrotes por no respetar la ley seca; 1 clausura a un expendio de vinos y licores por la venta de bebidas alcohólicas a puerta cerrada; 1 clausura a un expendio de vinos y licores por la venta de bebidas alcohólicas a puerta cerrada durante la noche.

Asimismo puntualizó que durante el fin de semana se recibieron un total de 53 reportes de diferentes tipos de eventos acudiendo la Brigada para su suspensión, entre ellos dos peleas de gallos clandestinas en el cerro de la comunidad de Los Arquitos y Venaderos.

“Que tristeza que la gente no sepa respetar, pensar que todas estas acciones son por un bien común; necesitamos bajar la ocupación en los hospitales y por ende los contagios, por ello es muy importante reducir la movilidad, las reuniones, los eventos masivos y no perder las medidas sanitarias. Ayúdenos, quédense en casa, salga solo a lo necesario y donde no haya mucha gente”, finalizó.