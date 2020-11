Facebook, un superpropagador de desinformación electoral  | Newsweek México

A UNOS CUANTOS DÍAS de la elección presidencial de Estados Unidos, la desinformación relacionada con la votación y la seguridad electoral siguió floreciendo en Facebook, a pesar de que la plataforma prometió eliminar dicho contenido, de acuerdo con una investigación de NewsGuard.

NewsGuard identificó 40 páginas de Facebook como “superpropagadoras” de desinformación relacionada con la elección, lo que significa que han compartido contenidos falsos sobre la votación o sobre el proceso electoral a audiencias de al menos 100,000 seguidores.

Solo tres de las 53 publicaciones que identificamos en estas páginas, que en conjunto llegan aproximadamente a 22 millones de seguidores, fueron marcadas por Facebook como falsas. Cuatro de las páginas tienen administradores situados fuera de Estados Unidos, en países como México, Vietnam, Australia e Israel, a pesar de que dichas páginas se centran en la política estadounidense.

Entre los mitos identificados por NewsGuard estaban las falsas afirmaciones de que las boletas enviadas por correo eran desechadas, las narrativas de que las boletas emitidas a nombre de personas fallecidas contaban como votos, y las falsas afirmaciones sobre los observadores de casillas. Estas últimas fueron difundidas por ambos bandos, y elementos de izquierda y de derecha impulsaban sus propios mitos favorables a sus intereses.

Lee más: Facebook, Twitter y YouTube toman medidas contra la desinformación sobre las elecciones de EU

En el análisis de NewsGuard también se encontró que, en los mitos relacionados con la elección, los errores de votación rutinarios y resolubles se presentan como ejemplos de mala práctica o de engaño, sembrando la desconfianza en el proceso electoral. Otros parecen basarse en un desconocimiento, intencionado o no, de las reglas y prácticas.

Las historias falsas identificadas por NewsGuard en ocasiones incluían varios mitos sobre la elección, mientras que otros artículos no encajaban perfectamente en algún mito electoral en particular. Sin embargo, en todos los artículos identificados por NewsGuard se presentaba información inexacta sobre el proceso electoral.

Por ejemplo, en una popular publicación de Facebook se afirmaba recientemente que Pennsylvania había rechazado 372,000 boletas, cuando en realidad, los funcionarios de ese estado habían rechazado 372,000 solicitudes de boletas. El rechazo de solicitudes de boletas para personas ausentes no es raro, ni tampoco es necesariamente una prueba de que se ha cometido alguna falta. Además, un votante registrado cuya solicitud para votar por correo haya sido rechazada, todavía puede votar en persona. Esta falsa afirmación apareció en un artículo publicado en 100PercentFedUp.com, un sitio que NewsGuard ha marcado en rojo (es decir, está considerado como poco confiable en general). Patty McMurray, copropietaria del sitio y autora del artículo, declaró a NewsGuard que su sitio había corregido el artículo para que reflejara la distinción entre las boletas y la solicitud de estas. Sin embargo, la publicación falsa y no corregida sigue siendo accesible en Facebook y aparece en al menos cinco grandes páginas de esa red social. Esa afirmación fue una de las muchas que Facebook no marcó como falsas.

ABUNDANTES HISTORIAS DE CONSPIRACIONES

Cuando en un condado de Utah se enviaron accidentalmente 13,000 boletas para personas ausentes sin una línea para firmar, el sitio LawEnforcementToday.com, también marcado en rojo por NewsGuard, calificó esto como “un plan de engaño por correo”. El diario The Salt Lake Tribune informó que el secretario del condado de Sanpete se enteró pronto de la falla, que era un error de imprenta, e inmediatamente puso información en línea para explicar a los votantes cómo enviar correctamente sus boletas. No había ninguna prueba de que el error fuera parte de un plan de fraude electoral. Sin embargo, el 15 de octubre, la publicación fue compartida a tres páginas relacionadas de Facebook, con un alcance total de 1.1 millones de seguidores. Ninguna de esas publicaciones fue marcada como falsa por los verificadores de Facebook.

Abundaron las historias de conspiraciones con artículos donde se advertía de hechos violentos u otros resultados desastrosos e ilegales de la elección, sin ninguna prueba que avalara esas afirmaciones. Greg Palast, periodista liberal de investigación, pronosticó que 6 millones de personas votarían por correo en Florida, pero afirmó que, probablemente, sus votos no serían contabilizados. “La Legislatura de Florida, controlada por los republicanos, dirá, ‘no podemos contarlos a tiempo, por lo que no certificaremos la elección’”, escribió Palast, indicando que esta acción sería parte de un complot para enviar la decisión a la Cámara de Representantes de Estados Unidos que, según la 12ª Enmienda, decide quién será el presidente si no se alcanza la mayoría en el Colegio Electoral.

Entérate: Facebook califica documental de Netflix como conspiratorio; niega permitir discursos de odio

No hay ninguna prueba de que la Legislatura de Florida rehusara certificar los resultados de ese estado. Este artículo, compartido en Facebook a los 109,000 seguidores de Palast, no fue marcado como falso por Facebook. Las tres publicaciones de Facebook marcadas por los verificadores no incluyeron tales advertencias sino hasta que el mito había sido publicado y compartido, debido a la práctica de la plataforma de no proporcionar advertencias anticipadas a los usuarios sobre páginas que han publicado en el pasado desinformación o fraudes. Si hubieran existido esas advertencias, los usuarios de Facebook habrían sabido con anticipación que podrían haber tenido contacto con información falsa al leer las publicaciones de esas páginas.

A pesar de los esfuerzos que Facebook anunció para detener la difusión de ese tipo de desinformación, a esas páginas todavía se les permite publicar desinformación evidente sobre la votación y el proceso electoral, lo cual, aparentemente, viola las políticas de contenido de esa plataforma. A diario surgen nuevas historias falsas con interpretaciones inexactas y engañosas de sucesos que son perfectamente normales. El resultado es que Facebook ha puesto en contacto a decenas de millones de estadounidenses con falsedades acerca del proceso electoral de Estados Unidos.

—∞—

NewsGuard (www.newsguardtech.com) proporciona una solución humana a la desinformación al calificar la confiabilidad de las noticias y sitios informativos. Nuestras calificaciones, basadas en nueve criterios periodísticos objetivos, dan a cada sitio web una calificación de 0 a 100, junto con una etiqueta verde (confiable en general) o roja (no confiable en general), y proporciona a las personas un mayor contexto sobre lo que leen en línea.

—∞—

Publicado en cooperación con Newsweek / Published in cooperation with Newsweek