En 3 años 50 personas trans han cambiado su identidad sexogenérica en Aguascalientes | Newsweek México

Del año 2017 a la fecha, aproximadamente 50 personas que forman parte de la comunidad trans en Aguascalientes han cambiado su identidad sexogenérica ante el Registro Civil, según indicó Susan Any Muñoz, coordinadora de la Red Mexicana de Mujeres Trans A.C. en la entidad.

“Tenemos un cálculo aproximado de entre 40 y 50 personas, pero pueden ser más porque no conocemos todos los casos, pero de los que tenemos conocimiento son esta cantidad, porque son juicios privados, la mayor cantidad que se ha visto ha sido en este año, a pesar de la pandemia y esperamos que salgan a favor los que tenemos en puerta”.

Sin embargo, para concretar la modificación de género en su acta de nacimiento, han tenido que recurrir por un tortuoso proceso jurídico, que en algunas ocasiones se ha extendido por varios meses o incluso, años, sin considerar el costo por el procedimiento legal.

“Los primeros dos casos se tardaron un año y dos meses, pero el tercer caso fue una burla porque fueron dos años y siete meses, cuando iniciaron los tres al mismo tiempo, ahora antes de la pandemia los juicios se estaban tardando entre cuatro y cinco meses, pero ya con la pandemia se han cerrado juzgados y todo está muy lento, además de que puede ser un juicio que cueste más de 10 mil pesos”.

Inclusive, algunas personas tuvieron que acudir a los registros civiles de otros estados para realizar el trámite, pues al no contemplarse el cambio de identidad en el Código Civil del Estado de Aguascalientes, el registro civil no puede realizar la modificación sin que medie de por medio un recurso legal.

“Cuando nosotros realizamos los cambios en otro estado o en la Ciudad de México, se hace cambio en aquel lugar pero no se modifican los datos que nos prestaron, lo que nos provoca que tengamos que regresar a nuestra localidad a hacer un amparo de resguardo de acta, entonces no nos niegan el derecho pero tenemos que hacerlo a través de la vía jurídica, se escudan para decirnos sí pero no”, informó.

Desde hace tres años se comenzaron a interponer amparos ante la justicia federal, y posteriormente juicios por la vía familiar, para que la Dirección del Registro Civil les permitiera acceder al cambio de identidad con la que las personas solicitantes se sentían mayor afinidad, lo que abrió la puerta para que más hombres y mujeres hicieran lo propio.

De acuerdo a la activista, se estima que en el estado hay aproximadamente 700 mujeres y 200 hombres que integran la comunidad trans, principalmente jóvenes de entre 18 y 30 años de edad.

Sin embargo, muchos de ellos han preferido mantenerse en secreto ante la discriminación y negación de la justicia que se sigue viviendo en amplios sectores de la población.

“En lo personal sí fui muy violentada, muy discriminada en su momento, porque para acceder al cambio de identidad el ministerio público me sugería que modificara mis genitales, cuando la ley sugería otra cosa, además tuve que exhibirme para comentar que iba a hacer un juicio, no me debían de exponer, además de llevar testigos para decir que soy mujer, pero es una cuestión de autopercepción, es una situación que yo decido, cómo me siento y lo que me hace feliz”, resaltó Susan Muñoz.

Lo anterior se dio a conocer en la presentación de un programa de acompañamiento que llevará a cabo el Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Aguascalientes, para asesorar legalmente a que más personas de la comunidad trans puedan acceder al cambio de identidad sexogenérica de forma gratuita.

“Están alrededor de 50 personas trans, se nos han acercado con la intención de hacer el cambio, pero primero se les tiene que informar el procedimiento para que ellos decidan, porque tampoco vamos a obligar a las personas a hacer algo que no quieren”, concluyó.