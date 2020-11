Carta aclaratoria | Newsweek México

En el artículo publicado en Newsweek México el 17 de noviembre de 2020, titulado “El Parque Nacional Revillagigedo pierde premio mundial ante falta de recursos para su operación”, firmado por Verónica Santamaría, se presentan interpretaciones erróneas que descontextualizan el proceso de evaluación del área protegida, por lo que desinforma al público. En los siguientes puntos enlisto estas inconsistencias y respetuosamente le solicito sea publicada esta carta con estas aclaraciones:

1. El Parque Nacional Revillagigedo es candidato para obtener el premio internacional por parte del Marine Conservation Institute de los Estados Unidos, conocido como Blue Park Award (premio Parque Azul), y su nominación ha sido pospuesta hasta 2021. Nunca obtuvo el premio, por lo que nunca perdió ninguno; su nominación a sido pospuesta por razones de incertidumbre y no por falta de recursos para su operación, como el título del artículo lo afirma.

2. El Marine Conservation Institute reúne toda la información científica necesaria para evaluar áreas protegidas en todo el mundo. En particular para Revillagigedo, el reporte que compila toda esta información se entregó en mayo del 2020 y se demuestra que el Parque Nacional cumple con los altos estándares de biodiversidad, implementación, regulación, diseño y manejo, y cumplió con los criterios para recibir la categoría “oro” de este premio. En octubre de este mismo año, el consejo asesor científico decidió posponer la nominación con base en la incertidumbre que ha generado la noticia sobre la reducción del 75% del presupuesto a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas CONANP. Además, como lo cita el artículo, la Dra. Sarah Hameed no recibió noticias del Comisionado Roberto Aviña a una carta que fue enviada al titular de la CONANP para aclarar la situación sobre el futuro financiamiento del área protegida.

3. Aunque el reporte no es público, tuve acceso al mismo comunicándome con la Dra. Sarah y el Dr. Lance Morgan, a quién conozco en persona ya que he sido parte de los consejos científicos que han evaluado otras áreas protegidas (e.g. Cabo Pulmo). Me han confirmado que la noticia de posponer la nominación del Parque Nacional Revillagigedo se dará a conocer pública y oficialmente hasta el 3 de diciembre. Por ende, y suponiendo que la reportera tuvo acceso al reporte, se ha interpretado erróneamente (se pospone la nominación del Parque Nacional hasta 2021 por incertidumbre y no por otra razón), y se adelanta una noticia que descontextualiza la verdad por falta de rigor en la investigación periodística.

4. Derivado de la falta de comprensión del proceso de evaluación y decisión del comité asesor, se presenta la noticia fuera de contexto (perder un premio que no se dio), y se le da voz a un solo entrevistado, perdiendo el balance de opiniones. El consejo asesor científico del Parque Nacional, en el cuál participo, esta conformado por académicos, investigadores y representantes de organizaciones de la sociedad civil con una importante trayectoria en el estudio y conocimiento del Archipiélago de Revillagigedo. Con una breve búsqueda en el internet (CienciaMX), se puede encontrar el nombre y correos electrónicos de muchos especialistas que pudieron balancear las opiniones presentadas en este artículo; incluso haber informado a la periodista que no había tal noticia. Además, si el artículo cita que la Dra. Hameed no recibió noticias del Comisionado Aviña y fue la única razón de posponer la nominación, ¿no debió la reportera buscar la versión del Comisionado o al menos solicitar la entrevista?; algo que no se menciona en ninguna parte del artículo.

5. Al final del artículo se cita que, después de un análisis al PEF 2021 hecho por Grupo NOSSA, hubo una reducción considerable al presupuesto de CONANP. La nota publicada por Newsweek México no ahonda en detalles de este reporte (disponible en el internet Presupuesto para el Ambiente 2021). Sin embargo, un análisis crítico y detallado del reporte presentado por NOSSA, podría ayudar a presentar la complejidad de la situación que se enfrenta en el ámbito de la conservación. Mientras que el reporte contiene información expresada de manera que valida el título y el contenido de este artículo por Newsweek, el mismo reporte menciona que hubo un crecimiento de 12.7% en el presupuesto para el personal de CONANP; un indicador positivo que el mismo artículo menciona “Con base en un estudio de Gill et al. (2017) se revela la fuerte asociación que existe entre el personal de las Áreas Naturales Protegidas, la capacidad presupuestaria y los resultados de conservación”.

6. La nominación ha sido postergada por incertidumbre relacionada a causa de notas periodísticas y campañas mediáticas que han acaparado la discusión pública de México (reducción del 75% del presupuesto de CONANP), y que es replicada en este artículo. Esta reducción en el presupuesto es generalizada y no exclusiva de la CONANP bajo el decreto donde se establecen las medidas de austeridad para todas las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. Además de que este decreto sólo se refiere al recorte de las partidas de servicios generales y de materiales y suministros, la noticia viralizada desde hace ya varios meses mezcla análisis presupuestales hechos para la CONANP, donde se incluyen tiempos de referencia que comienzan en administraciones pasadas (al menos las reducciones del presupuesto que vienen ocurriendo desde 2015). De hecho, en términos de datos duros, el mismo reporte de NOSSA que es citado en este artículo, demuestra que la reducción de presupuesto para la CONANP (Comparativo del presupuesto de la CONANP entre el PEF 2020 y PPEF 2021) es de tan sólo de 0.22% (menos del 1%).

En síntesis, el artículo comienza con un título que distorsiona la realidad y contextualiza la historia de manera imprecisa. El Parque Nacional Revillagigedo no ha perdido nada y ha sido evaluado por un grupo de reconocidos científicos quienes han concluido que el Parque cumple con los más altos estándares de conservación para recibir la categoría “oro” por el Marine Conservation Institute. Toda esta incertidumbre y generalizaciones desafortunadamente provocan las decisiones que estamos viendo en historias como las del Parque Nacional Revillagigedo. Los artículos noticiosos como el presentado aquí en Newsweek deberían fundamentarse en investigaciones robustas, precisamente para no incrementar la incertidumbre y no contribuir a la desinformación del público.

Hay mucho que mejorar en México en cuanto a nuestras áreas naturales protegidas, incluyendo mayor inversión en la conservación del patrimonio natural del país. Sin embargo, artículos periodísticos que carecen de una robusta investigación y que presentan solo una de las perspectivas sin ofrecer información balanceada al lector, no contribuyen a los esfuerzos, tanto de gobierno como de la sociedad civil, que buscan alcanzar las metas establecidas en la misión y visión de las áreas protegidas. Lo que se expresa en el artículo está muy alejado de lo reportado por el comité asesor científico que evaluó al Parque Nacional Revillagigedo y por lo que fue nominado al premio Blue Park del Marine Conservation Institute. La falta de información y la comunicación sesgada debilita y descalifica las más de cuatro décadas de esfuerzos de conservación en México. Si todos trabajamos y ayudamos a resolver los retos que enfrentamos, estoy seguro de que el Parque Nacional Revillagigedo obtendrá este premio el próximo año.

Octavio Aburto-Oropeza, miembro del Consejo Asesor Ciudadano del Parque Nacional Revillagigedo

RESPUESTA DE LA REPORTERA VERÓNICA SANTAMARÍA

1. La nota que investigué lleva el título “El Parque Nacional Revillagigedo pierde premio mundial ante falta de recursos para su operación”, ya que nació de la carta que Sarah Hameed, Blue Parks Director & Senior Scientist, envió a Roberto Aviña Carlín, comisionado nacional de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) desde el pasado 9 de junio de 2020, de la que tengo copia en digital, en la que se informa que esta reserva Marina Protegida no recibirá el premio por la incertidumbre al recorte del Presupuesto de Egresos de la Federación 2021 y que cito a continuación: “El Consejo de Ciencias está de acuerdo en que la mayor preocupación para la protección efectiva de la biodiversidad en el Parque Nacional Revillagigedo es su limitado presupuesto y la dependencia de financiamiento externo para la contratación de gran parte del personal. Cerca del final del extenso proceso de revisión, podemos informar que nuestra intención es otorgarle al Parque Nacional Revillagigedo un Premio Blue Park 2020, sin embargo, de concretarse los recortes presupuestales anunciados a la CONANP, Revillagigedo no sería elegible para el premio y otras áreas marinas protegidas mexicanas tampoco calificarían hasta que se asegure suficiente personal y financiamiento”.

2. Dice el C. Aburto-Oropeza: “Y se adelanta una noticia que descontextualiza la verdad por falta de rigor en la investigación periodística”. Sin embargo, la directora Hameed en ningún momento de la conversación que tuvimos por correo electrónico para fines prácticos de comunicación me “adelantó” noticias; cuando la carta antes citada se envió en el mes de junio de 2020, yo solo cité dicha resolución y que coincidió con semanas previas a la aprobación del PEF2021. Además, añado que la Dra. Hameed me compartió una copia de los procesos y criterios de evaluación a las Áreas Marinas Protegidas para conocer a detalle cómo nominan a las AMP para la posible obtención del Premio Blue Park, y que señalo puntualmente en los párrafos 4, 5 y 6 que corresponden al inicio de la nota.

3. En este sentido, la directora Sarah Hameed tampoco mencionó en esta serie de correos que el estudio se hará público en algún momento y tampoco tuve a considerarlo, ya que no consideré que esta investigación se leyera de forma diferente a su objetivo original: visibilizar que los recortes presupuestales en poco más de un lustro a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas no solo afecta a guardabosques, sino también la operación para procurar la conservación tanto de la flora y fauna, así como los ecosistemas de una Área Natural Protegida en México, por ello visibilizo en la nota cómo los recortes presupuestales provocan pérdidas como una nominación o premio que abra puertas a otras formas de financiamiento en favor de la protección ambiental.

4. Respecto al punto 4 de la carta aclaratoria, es falso señalar que el artículo cita que la directora Hameed no recibió respuesta del comisionado Nacional de CONANP, Roberto Aviña Carlín. Reléase el artículo y en ningún lado aparece esa acotación. También quiero agregar que la selección de las fuentes de consulta no son solo las entrevistas, sino también comunicados de prensa del Gobierno Federal, el estudio de la organización social Pronatura Noroeste y tratados internaciones como Las Metas Aichi para la Diversidad Biológica, resultado de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible Rio+20 que menciono en el párrafo 8 del segundo descanso de lectura. En cuanto a las entrevistas, contacté a la directora Sarah Hameed de la iniciativa Blue Park, al Dr. Alejandro Castillo, director del Programa de Gestión Política y coordinador de Proyectos de Conservación Marina y Pesca Sustentable de la organización Pronatura Noroeste, A. C., quien también trabaja en pro de la conservación del Parque Nacional Revillagigedo desde la organización social no gubernamental a la que pertenece y quien aparece copiado en la carta que la directora Hameed envía a Alejandro González Leija, director del Parque Nacional Revillagigedo, a quien escribí el pasado 2 de noviembre de 2020 sin respuesta alguna a mi correo.

5. Respecto al punto 6 de la carta, en el párrafo 7 del inicio de mi reportaje, y en el párrafo 3, 4 y 5 reitero que no se descartan futuras nominaciones para alguna Área Marina Protegida mexicana, pues al ser el Parque Nacional Revillagigedo la primera Área Marina Protegida nominada, puedo haber alcanzado liderazgo mexicano si el recorte anunciado en la madrugada del viernes 13 de noviembre de 2020, tiempo de México, en la Ciudad de México y la CONANP dejara de sufrir los constantes recortes que se han presentado en la institución, motivo por el cual el pasado 5 de junio de 2020 desde la red social de Facebook guardabosques de CONANP y representantes de las ANP lanzaron la iniciativa #SalvemosConanp como parte de un nuevo recorte que se avecinaba y afectaría el recurso humano y operacional para las ANP.