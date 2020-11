AstraZeneca revela error de dosis en ensayos de vacunas contra COVID-19; hay dudas sobre su eficacia | Newsweek México

La eficacia de la vacuna de AstraZeneca y la Universidad de Oxford puede deberse a un error en la dosis de la vacuna administrada a los participantes del estudio.

En un comunicado de prensa sobre la eficacia de la vacuna, se dijo que se obtuvo hasta un 90% de eficacia en el grupo que recibió media dosis y luego una dosis completa.

Pero, según el portal de Euronews, la vacuna candidata tuvo solo un 62% de efectividad en el grupo que recibió dos dosis completas.

Entérate: Astrazeneca dice que su vacuna tiene una eficacia de 70% contra la COVID

Por ello, a raíz de los cuestionamientos acerca de la protección que puede ofrecer contra el coronavirus, el director de AstraZeneca consideró que es necesario llevar a cabo una mayor investigación.

“Ahora que hemos encontrado lo que parece ser una mayor eficacia tenemos que validarlo, por lo que necesitamos un estudio adicional”, dijo Pascal Soriot en una entrevista con Bloomberg.

El laboratorio británico y la Universidad de Oxford, con quien desarrolla este proyecto, anunciaron el lunes que según los resultados de los ensayos clínicos realizados en el Reino Unido y Brasil su vacuna mostraba una eficacia media del 70%.

Este dato procede sin embargo de dos grupos distintos.

Uno más pequeño, al que se administró primero media dosis y una dosis completa un mes después, resultó en una eficacia del 90% .

Un segundo grupo mucho mayor, que recibió dos dosis de la vacuna con un mes de diferencia, mostró una eficacia del 62%.

Today marks an important milestone in the fight against #COVID19. Interim data show the #OxfordVaccine is 70.4% effective, & tests on two dose regimens show that it could be 90%, moving us one step closer to supplying it at low cost around the world>> https://t.co/fnHnKSqftT pic.twitter.com/2KYXPxFNz1

— University of Oxford (@UniofOxford) November 23, 2020