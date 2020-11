Antros, bares y salones de fiesta de Jesús María deberán cerrar a las 10:00 p.m. | Newsweek México

Tras concluir la vigencia del decreto del gobierno estatal de un nuevo periodo de confinamiento y de ley seca para reducir la incidencia de contagios de Covid-19, en el municipio de Jesús María se adoptarán las medidas que señala el Indicador Estatal Covid (IEC), de acuerdo al color rosa (riesgo mayor) en el que se encuentra actualmente.

Entre las acciones, se encuentra el cierre anticipado de antros, bares y salones de fiesta a las 10:00 p.m., además de que sólo podrán tener un aforo del 50%, según informó en rueda de prensa virtual el presidente municipal de Jesús María, Antonio Arámbula López, quien mencionó que las medidas entrarán en vigor a partir de este martes y se extenderán durante la semana.

“Vamos a permitirles abrir pero hasta las 10 de la noche, entonces si se van a casar, agenden la boda para la tarde y a esa hora tienen que terminar la fiesta

Para garantizar el cumplimiento del aforo, los establecimientos deberán retirar la mitad de las mesas y sillas para que puedan operar, o de lo contrario podrían ser clausurados temporalmente por la brigada sanitaria del ayuntamiento.

“También habrá cupo máximo, por lo que los salones de fiesta, los bares, los restaurantes no podrán trabajar a más del 50% de su capacidad para conservar la sana distancia, tendrán que quitar sillas y mesas de su local y no va a poder abrir si está lleno, sino la brigada sanitaria va a ir y le va a clausurar”.

Para el caso de los establecimientos de actividades no esenciales, el primer edil indicó que podrán reabrir con la condición de no contar con más de cinco consumidores de forma simultánea.

“Para el caso de los establecimientos que tuvieron que cerrar, como las zapaterías, jugueterías, tiendas de ropa y demás establecimientos que cerraron estas semanas, podrán abrir pero sólo con cinco personas como máximo en su interior”, subrayó.

Aunque durante las dos semanas del nuevo confinamiento hubo una reducción de contagios de Covid-19, no se dio en la cantidad que se esperaba, por lo que nuevamente exhortó a la población del municipio para ser responsables y evitar los eventos con altas aglomeraciones de personas, principalmente en las festividades de diciembre.

En este sentido, anticipó que en caso de que haya un nuevo repunte de contagios durante el siguiente mes, la autoridad estatal podría volver a implementar ley seca en enero, lo que afectaría nuevamente al sector comercial y de servicios que dependen de dicha actividad.

“Yo le pido que hoy que se levanta la ley seca, no nos obligue a volverla a poner, porque si el gobernador ve que vuelven a subir los contarios ahora son las fiestas decembrinas, seguramente en enero la va a volver a poner; convivamos en familia pero evitemos las aglomeraciones grandísimas de personas con toda la familia, que sean fiestas pequeñas y cuídese, lleve el cubrebocas y gel antibacterial”, puntualizó.

Finalmente, mencionó que las fiestas patronales y romerías por el día de la Virgen de Guadalupe serán suspendidas, por lo que no se podrán efectuar actividades masivas en las parroquias de Jesús María.

“No podrán haber fiestas patronales, kermeses, se podrá festejar adentro del templo o en pequeñas reuniones en las casas, no nos olvidemos de ella pero hagámoslo de manera privada, no podrá haber festejos en las delegaciones o romerías, peregrinaciones, no se podrá tampoco la danza”, finalizó.