Activan plan de contingencia por temporada de frío en el municipio de Aguascalientes | Newsweek México

La Coordinación Municipal de Protección Civil tiene listo el Plan de Contingencia para la Temporada de Frío 2020-2021, informó Jesús Eduardo Muñoz de León, titular de la corporación, quien detalló que este período concluye en mayo del 2021, según la información emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Indicó que a pesar de que se espera un mayor número de frentes fríos en el país, no se registrará un invierno más crudo que en años anteriores, ya que se mantendrá el promedio histórico de temperatura, asimismo puntualizó que la Comisión Nacional de Agua (CONAGUA) pronosticó la presencia de 54 sistemas frontales en México, así como 14 tormentas invernales y actualmente nos encontramos cruzando el frente frío número 14.

Muñoz de León comentó que para los próximos días, se prevé una estabilidad en el clima con temperaturas mínimas al amanecer entre los 5 y 8 grados centígrados, alcanzando temperaturas máximas de 26 a 28 grados, por lo que la Coordinación Municipal de Protección Civil se mantendrá alerta realizando recorridos de vigilancia para brindar el apoyo necesario si así se requiere.

Asimismo, detalló que con el objetivo de salvaguardar del frío a personas en situación de calle o vulnerables, se tiene prevista la apertura del refugio temporal, ubicado en las calles Coba y Artillero Mier, en el fraccionamiento Morelos, a partir del sábado 21 de noviembre de este año en un horario de 20:00 a 8:00 horas.

Debido a la emergencia sanitaria, el espacio está adecuado para atender hasta 20 personas, en donde se aplicarán los protocolos de sanitización al entrar y salir del inmueble para evitar la propagación del virus. También se contará con camas, cobijas, servicio sanitario, atención médica, alimentos calientes, regaderas con agua caliente y vigilancia con el apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.

El funcionario municipal invitó a la ciudadanía a mantenerse informada de las indicaciones emitidas por Protección Civil Municipal además de seguir estas recomendaciones: no salir de casa si no es necesario, evitar el uso de calentones eléctricos, comer frutas y verduras ricas en vitaminas A y C, evitar encender anafres al interior de las viviendas y al salir de algún lugar taparse nariz y boca para evitar inhalar el aire frío.

Para reportar alguna situación extraordinaria se ponen a disposición los números telefónicos 449 970 40 53, 449 918 28 11 de esa corporación o la línea de Atención Ciudadana 072.