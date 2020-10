Transporte público en Puebla inseguro, chatarra, pirata y caro | Newsweek México

un año de que aumentó el pasaje en el transporte público, el gobernador Miguel Barbosa Huerta reconoció que los concesionarios han incumplido con la remodelación de las unidades, sin embargo aseguró su administración continúa incentivando las acciones de tecnología para mejor la seguridad de los usuarios.

“Efectivamente no han sido exitosas la acciones que se han tomado después de la alza de la tarifa del transporte, faltan cosas, pero no solamente es la tecnología, quedamos que íbamos a revisar las rutas, porque hay rutas encimadas, y quedamos que íbamos a revisar a limpiar de piratas, no se ha hecho”, declaró.

En conferencia de prensa, Barbosa Huerta dijo que tampoco se han eliminado las rutas que operan de manera ilegal, sin embargo comentó que próximos días se presentarán denuncias ante la Fiscalía General del Estado (FGE) para sancionar a exfuncionarios estatales que otorgaron permisos de forma irregular para la circulación de unidades del transporte público.

“Vamos a presentar denuncias contra los funcionarios de los gobiernos anteriores, por los miles de permisos que otorgaron”, declaró.

El mandatario poblano dijo que su gobierno se manejará con transparencia y no será parte del sistema de corrupción que se creó en pasadas administraciones gubernamentales donde hubo favoritismos en la entrega de concesiones.

“No será un gobierno más de esos corruptos anteriores, que hicieron más porquerías, que las que reciben y provocaron la enorme corrupción que hay en el manejo del transporte público, mi gobierno no va a ser ese, no va a ser ese el que permita piratas, rutas encimadas, rutas no autorizadas, con policías que extorsionen”, señaló.

Con información de Diario Puntual