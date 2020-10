Sin deuda ni nuevos impuestos, presentan paquete económico estatal 2021 | Newsweek México

La mañana de este viernes fue entregado el proyecto del paquete económico estatal para el ejercicio fiscal 2021, el cual contempla una recaudación de 26 mil 900 millones de pesos, que es inferior en 1,100 millones de pesos a la proyección que se tenía para el 2021 antes de la pandemia del Covid-19.

Las principales novedades del proyecto son que no se incluyen nuevos impuestos o gravámenes ni la contratación de un nuevo endeudamiento público, según informó en entrevista el secretario de Finanzas del gobierno estatal, Carlos Magallanes García.

“Buscaremos hacer un manejo eficiente de los recursos para lograr conservar la disciplina en el manejo del presupuesto para seguir con las calificaciones que hemos tenido hasta ahora”.

Hasta el momento la deuda pública del gobierno estatal asciende a los 1,800 millones de pesos, con lo que Aguascalientes se ubica entre los estados con mejor calificación y manejo de endeudamiento público a nivel nacional, afirmó.

“Tenemos una calificación que nos pone en uno de los primeros lugares, detrás de la Ciudad de México, luego viene Guanajuato y luego nosotros y ya después todos los demás, entonces el manejo de la deuda ha sido muy eficiente, ahorita son 1,800 millones de pesos, más lo que tenemos por disponer de lo que nos falta de la deuda de movilidad”.

Asimismo, indicó que no se otorgarán aumentos salariales para el próximo año, con lo que se espera que tampoco existan recortes de personal en las dependencias de la administración estatal.

“No habrá aumentos salariales para nadie, ni el 4% de la inflación, no habrá nada, eso nos va a permitir que no tengamos recorte de personal y que las familias no se vean afectadas económicamente, no tendremos más sueldo pero tendremos trabajo”, puntualizó.

Una de las premisas para la planeación del proyecto del paquete económico estatal fue que cada dependencia recortara la mayor cantidad de recursos de los programas sociales de menor impacto en la ciudadanía, para hacer frente a los recortes presupuestales federales que se prevén para el próximo año.

Sobre el control vehicular, el funcionario estatal comentó que sólo tendrá un aumento del 3% en relación a la tarifa que se fijó en 2020, con la opción de otorgar descuentos a los contribuyentes que mantienen adeudos desde el 2015 o años anteriores.

“Vamos a conservar descuentos para todos aquéllos que tengan adeudos de años pasados y vamos a condonar saldos pendientes de 2015 para atrás, pero necesitan asistir a las oficinas de la Secretaría de Finanzas”, refirió.

También gobierno estatal eliminará fideicomisos en 2021

Al igual que el gobierno federal, a nivel local también se cancelarán algunos fideicomisos que han dejado de ser útiles para el gobierno estatal, por lo que ya no se incluyeron en la propuesta de ley de ingresos del Estado.

Carlos Magallanes informó que en total se eliminarán hasta cuatro fideicomisos que se utilizaban en la anterior administración estatal para el apoyo a las pequeñas y medianas empresas, principalmente.

“Cancelamos algunos que no eran operativos, como el de la Isla San Marcos y otros que no funcionaban, estamos revisando algunos otros que también vamos a eliminar, pero hay algunos que tenemos por obligación legal, por ejemplo el de pago de deuda, no lo podemos eliminar; no eran cantidades importantes para el estado, se encuentran también fideicomisos de años anteriores como el Fondo Progreso o el Fondo Aguascalientes, que ya no están operando pero tienen saldos ahí que tenemos que recuperar”, concluyó.