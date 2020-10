Se destapa director del IEA para contender en proceso electoral 2021 | Newsweek México

Ante la víspera del proceso electoral 2020- 2021 en el que se renovarán los 11 ayuntamientos de Aguascalientes, el Congreso del Estado y las diputaciones federales, el director general del Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA), Raúl Silva Perezchica, confirmó que ha sido invitado por al menos dos partidos políticos para participar en alguna candidatura a un cargo de elección popular, situación que no ve con desagrado y que está valorando seriamente.

“Sí he recibido la invitación por parte de varias organizaciones, de algunas particulares, y la verdad es que sí lo estoy pensando seriamente, la situación que se presenta a nivel internacional, nacional y local da para pensarlo, son 21 mil puestos los que va a haber en disputa en todo el país, entonces imagínense la cantidad de personas que estarán participando, pero yo lo digo honestamente y con seriedad que sí estoy interesado en contender”.

Indicó que, aunque no estaba planteado en su proyecto de vida, la aspiración por ocupar un cargo de elección popular es una situación que ha estado valorando en fechas recientes, por lo que no descarta que su nombre aparezca en las boletas de los comicios del próximo año, aunque no especificó si buscaría participar por una diputación o por la alcaldía de Aguascalientes.

“Es una situación que no estaba en mi plan de vida, que la gente que me conoce sabe mi trayectoria y todas estas situaciones, pero hoy las condiciones son distintas y yo tengo que pensarlo con seriedad. Hace algunos años también me habían hecho un ofrecimiento, pero es la primera vez que lo tomo con más seriedad este asunto”, aseveró.

El titular del IEA mencionó que sería la primera vez que contendería por un cargo de elección popular, pero confía en que el trabajo que ha realizado al frente del magisterio de la entidad pueda ser reconocido por la población de Aguascalientes.

“Es ver dónde podría funcionar una persona como yo, lo primero es que la gente lo vea como una posibilidad, que siga siendo un reto para mí como las funciones que he tenido en el sector público, que siga siendo un reto importante para mí, para mi familia y para la sociedad de Aguascalientes, entonces vamos a analizarlo bien y ver las viabilidades”.

No obstante, subrayó que por el momento su prioridad sigue siendo establecer las estrategias para continuar con el ciclo escolar 2020- 2021, enmarcado por la pandemia del Covid-19, y en los próximos meses determinará las condiciones para dejar el cargo y enfocarse de lleno a sus aspiraciones políticas.

“Yo creo que todavía tenemos tiempo para dar una respuesta, ahorita quiero dedicarme a la situación en la que estoy, que es una situación difícil, no perder tanto tiempo en otras cosas, pero creo que si me están diciendo es porque saben cómo trabajo yo, saben a qué me dedico y es algo que yo agradezco de parte de las personas que me han invitado a participar”, afirmó.

Lo anterior lo dio a conocer después de encabezar la primera entrega de dispositivos móviles de la campaña “Que nadie se vaya de la educación”, con la que se dotará de tablets, computadoras y teléfonos celulares a estudiantes de escasos recursos para que puedan continuar con sus clases a distancia.