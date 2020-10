Reduce pandemia de Covid-19 jubilaciones de maestros en Aguascalientes | Newsweek México

La crisis económica que se vive por la pandemia del Covid-19 ha provocado que sean pocos los docentes que han iniciado su trámite pre-jubilatorio durante octubre, pues a la fecha suman 90 trabajadores de la educación que lo han solicitado, cuando en anteriores ciclos escolares la cantidad oscilaba las 500 jubilaciones, según informó el director del Servicio Profesional Docente del Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA), Ulises Reyes Esparza.

“Al día de hoy tenemos cerca de 90 personas, entre directores, supervisores, docentes, etc…, que han solicitado su proceso prejubilatorio, es un nivel relativamente bajo, son pocas las jubilaciones, ya que anualmente tenemos un promedio de casi 500 jubilaciones, y que al día de hoy vayan 90 es un número bajo”.

Dicha situación se atribuye a que los docentes que están en posibilidades de iniciar el proceso de jubilación han optado por mantenerse en el magisterio para no tener pérdidas de ingresos económicos, además de que las clases virtuales les permiten no exponerse a contagios de Covid-19, pues en su mayoría forman parte de los grupos más vulnerables al ser mayores de 60 años.

“El tema económico de nuestro país y en nuestro estado no es un tema sencillo, entonces retirarte y dejar de percibir ciertos ingresos creo que se tiene que pensar varias veces, además de que los docentes están trabajando a distancia y hay cierta flexibilidad que permite que el maestro en condición de riesgo no se exponga y no vaya a la escuela”, subrayó.

No obstante, el funcionario estatal señaló que el periodo para realizar el trámite pre-jubilatorio está abierto durante todo el año, por lo que en los próximos meses podría aumentar la cantidad de docentes que recurran a él, una vez que pasen los efectos de la pandemia.

“Seguramente cuando se determine retomar las clases presenciales, en enero o en febrero, por decir algo, habrá maestros que decidan ya no continuar y entonces sí tramitar su jubilación”, indicó.

Para cubrir los espacios generados por las jubilaciones, el Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA) otorga las plazas a los egresados de las instituciones de educación superior, de acuerdo a los resultados en el examen de prelación, con lo que se garantiza que no haya ausencias de maestros en las aulas.

“Tenemos el listado de ordenamiento en donde están los profesionistas en una lista y los normalistas en otra y conforme su prelación los vamos nombrando, les vamos llamando, todos los procesos los estamos haciendo en línea, se graban las sesiones, se señalan las escuelas y las plazas que estén disponibles y se anotan para ir al día siguiente a llevar documentación, a recibir su orden para que al día siguiente se ponga a trabajar a distancia”.

De acuerdo a la ley, para el otorgamiento de las plazas docentes los egresados de las escuelas normales públicas tendrán preferencia, y posteriormente se asignarán al resto de sustentantes provenientes de escuelas normales privadas y del resto de universidades.

“Las plazas van a ser repartidas primordialmente a egresados de escuelas normales públicas, la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) y el Centro de Actualización del Magisterio; la norma nos dice que una vez agotada esta lista de ordenamiento quedan disponibles plazas vacantes, entonces nos vamos al listado dos en el que están los egresados de escuelas normales privadas, egresados de instituciones de educación superior públicas y privadas, enfocadas a temas de pedagogía o algunos otros estudios”, subrayó.

Ulises Reyes Esparza afirmó que para el ciclo escolar 2020-2021 aplicaron examen de prelación 2 mil 340 sustentantes, de los cuáles el 60% son egresados de escuelas normales.

Finalmente, dijo que anualmente egresan de las escuelas normales alrededor de 500 profesionistas, cantidad acorde a las necesidades de las instituciones de educación básica de Aguascalientes.

“El ingreso a las escuelas normales para los siguientes ciclos escolares va a estar en base a una proyección de la demanda, es decir, si se ocupan 100 espacios de docentes en primarias se abren esos espacios en las normales, a fin de no generar más profesores de los que realmente vayamos a ocupar y entonces caigamos en un tema de desempleo”, finalizó.