Protestan feministas por negligencia en feminicidios | Newsweek México

Grupos feministas de la península de Yucatán expresaron su indignación en las redes sociales, por las omisiones que el gobierno del Estado incurre ante la violencia que viven las mujeres y sobre una actuación oportuna, en las primeras 24 horas para la búsqueda de la joven desaparecida Erika A.C.D., para que sea tratado como un feminicidio.

Mencionan que no se siguen los protocolos para la atención ante la desaparición de una mujer y tampoco funcionan los mecanismos como la acción pronta y expedita en caso de desaparición de mujeres.

Por lo que exigen que las autoridades informen a la sociedad el estado en que guarda la violencia contra las mujeres, los feminicidios y las desapariciones de mujeres así como las acciones emprendidas desde las diferentes dependencias de prevención, atención, sanción, erradicación y relación de la violencia contra las mujeres.

De igual forma, solicitan que la Fiscalía General del Estado informe a los familiares y a la opinión pública los resultados de las investigaciones sobre el caso de Erika y las acciones para prevenir situaciones similares.

Así como se garantice la atención a los familiares de las víctimas.

De acuerdo a la información, después de la desaparición de Erika, la ex pareja y presunto implicado se suicidó, en el poblado de Huhí, por lo que las autoridades estatales, al día siguiente que la familia reportó la desaparición, 10 días después de no saber de ella, comenzó el operativo para localizar a la joven.