Opinión | Mujeres líderes | Newsweek México

¿QUÉ COMPARTEN las mujeres líderes en la esfera pública? Yo las describiría como mujeres excepcionales que a su paso dejarán huella, que han abierto espacios de consenso, de diálogo y deliberación, construyendo una democracia a través de política ágil, práctica, sin mayores pretensiones que servir y con objetivos claros, así como resultados contundentes, que por espacio de dos minutos resuman una ardua y efectiva labor.

Mujeres líderes con una visión clara de lo que las personas, a quienes representan, necesitan; sin discursos alejados de acciones concretas. Actualmente somos testigo de generaciones distintas que comparten claridad, determinación y precisión; capaces de cambiar perspectivas y romper paradigmas; con enfoques dirigidos puntualmente a atender y solucionar problemáticas sociales, climáticas, sanitarias, de movilidad, entre muchas más. Pero, sobre todo, muestran respeto hacia la ciudadanía que las eligió, empatía y sensibilidad que logra trascender fronteras en la aplicación de medidas oportunas. Además, muestran respeto a sus oponentes políticos, un ejemplo de ello fueron dos mujeres líderes en Nueva Zelanda en las recientes elecciones, donde la primera ministra, Jacinda Ardern, expresó tras su victoria: “Las elecciones no siempre son buenas para unir a la gente, pero tampoco tienen que dividirlas”. Por su parte, su contrincante —también mujer—, Judith Collins, aceptando su derrota, felicitó a Ardern por los resultados describiéndolos como “excepcionales”.

¿Podremos ver reflejadas esta madurez y cultura cívica en otros países? La política es contienda, sí, y puede encender ánimos, también; pero no disculpa ni solapa desinformación deliberada, discurso de odio, trampa y polarización.

Por su parte, la canciller alemana Ángela Merkel ha manifestado: “Hay libertad de expresión en nuestro país. A todos aquellos que dicen que no pueden expresar sus opiniones, les digo: si das tu opinión, debes asumir el hecho de que te pueden llevar la contraria. Expresar una opinión no es algo gratuito. La libertad de expresión tiene sus límites. Esos límites comienzan cuando se propaga el odio, cuando la dignidad de otra persona es violada”.

Las mujeres líderes abren camino y son ejemplo para las niñas y adolescentes que hoy las escuchan y las admiran. El mañana no será igual gracias a muchas excepcionales mujeres que hoy marcan la diferencia haciendo política pública y en ocupar espacios donde su voz se convierte en acción. Además, mujeres exitosas demuestran que es posible destacar en lo profesional y lo personal, como Ursula von der Leyen, actual presidenta de la Comisión Europea y madre de siete hijos; cuenta con una importante trayectoria en Alemania como ministra de Defensa, ministra de Trabajo y Asuntos Sociales, ministra de Asuntos Familiares, Ancianos, Mujeres y Juventud, entre otros importantes cargos. Von der Leyen constituye un claro ejemplo de que no existen límites para cumplir sus sueños, empeñarse en mejorar las sociedades en que vivimos y dar resultados.

RECHAZAMOS LOS RETROCESOS

Mujeres jóvenes líderes como Alexandria Ocasio-Cortez quien, a sus 30 años, es la legisladora más joven en la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Activistas por el cambio climático como la sueca Greta Thunberg, quien con tan solo 17 años se ha convertido en un referente sobre el tema, liderando grandes movimientos como #FridaysForFuture.

Mujeres líderes como Kamala Harris, quien se muestra a la altura y da ejemplo de que durante un debate vicepresidencial se puede argumentar con serenidad, claridad y contundencia a la vez; lejos de confrontar e interrumpir a su opositor.

Desde lo local también destacan empatía y claridad plasmados en una sentencia, como el de la jueza Sonia Hernández Orozco en el estado de Aguascalientes, en México, en el caso de una niña con cáncer, a quien dedicó un espacio para explicarle su fallo a favor: “…quiero decirte que, como pequeñita que eres, las autoridades tenemos que respetar tus derechos”. Asimismo, acciones afirmativas desde las autoridades electorales que abonan a una mayor representación de las mujeres.

No obstante, aún encontramos retrocesos ante los derechos de las niñas, tal es el caso de Turquía, donde se ha considerado la opción de que, ante la pandemia, únicamente los niños varones atiendan clases, excluyendo a las niñas de la escuela. No podemos dar pasos hacia atrás en un mundo donde, de acuerdo con la Unicef, aún son 131 millones de niñas las que no asisten a una escuela.

La misión debe ser construir, y bajo esta perspectiva encontramos ejemplos a través de mujeres líderes de que, si bien no todo es “miel sobre hojuelas”, sí se vislumbra un destello de esperanza en la “utopía” (que muchos pudiesen llamar) de contar con democracias plenas. No solo siendo presidenta de un país u ocupando un escaño en el congreso se puede incidir en la vida pública y construir políticas públicas, desde cualquier trinchera las mujeres están apropiándose del espacio público con su participación, desde el solo hecho de ir a votar; en México votó 8 por ciento más mujeres que hombres en 2018.

Las mujeres líderes están marcando una diferencia en el quehacer institucional, en la vida pública de nuestras sociedades y en el rumbo de las naciones; y si bien no es posible hacer mención de cada una en un breve espacio, sí es importante enfatizar que son todas aquellas quienes con su participación procuran una democracia eficiente y cada vez más incluyente. N

Gema N. Morales Martínez es consultora en democracia, elecciones y participación ciudadana. Consejera Electoral 2014-2020. Secretaria de Investigación y Estudios Electorales AMCEE. Coordinadora de publicaciones sobre participación ciudadana, educación cívica, voto nulo, pueblos originarios y juventud. Los puntos de vista expresados en este artículo son responsabilidad de la autora.