No se ha entregado “Bono Covid” a trabajadores del Hospital Hidalgo: SUTHMH | Newsweek México

El secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Hospital Miguel Hidalgo (SUTHMHM), Francisco Araiza Méndez, aseguró que, a siete meses de haber iniciado la contingencia sanitaria, el personal médico del nosocomio no ha recibido el bono que se prometió como gratificación por la atención y el servicio brindado durante la pandemia del Covid-19.

“El bono Covid aún no se nos entrega, está el compromiso, pero hasta el momento no ha llegado nada del bono”.

Señaló que únicamente 200 médicos y enfermeras del hospital, de los más de 1,300 trabajadores sindicalizados recibieron un bono de 4 mil pesos, pero que, a decir del líder gremial, no corresponde al “bono Covid”.

“Ese fue un bono del que ni siquiera me enteré, no sé cómo se entregó ni a quien se entregó, ese bono fue exclusivamente a 200 trabajadores, tengo entendido que ese bono llegó de otro recurso, entonces no es como tal el bono Covid”.

Aunque el gobierno estatal no especificó a cuánto equivaldría el bono, el sindicato buscará que sea otorgado a todos los trabajadores del hospital, ya que toda la plantilla laboral ha tenido algún tipo de participación en la atención de la pandemia, arriesgando incluso su salud para servir a los pacientes.

“Jamás se han mencionado cantidades, no se ha comentado el tema”.

En este aspecto, aseveró que desde que inició la pandemia prácticamente 300 trabajadores del personal médico y administrativo han dado positivo al Covid-19, pero sólo se ha registrado la defunción de un camillero hace 15 días.

En este sentido, refirió que de a poco han ido regresando a sus actividades los trabajadores infectados, tras cumplir con su periodo de aislamiento domiciliario, y a la fecha sólo permanecen en sus hogares alrededor de 15 trabajadores que son casos activos.

“Ha habido muchos contagios pero la mayoría han sido asintomáticos, se han aislado y ya luego han regresado a sus actividades, han estado así todo este tiempo, ahorita ya sólo quedan entre 10 y 15 trabajadores contagiados”.

Lo anterior fue dado a conocer en rueda de prensa, en donde se anunció la integración del SUTHMH a la Federación Nacional de Sindicatos de Salud, que tiene presencia en siete estados de la República y que busca mejorar las condiciones laborales del personal de salud.

La organización tiene presencia en estados como Tabasco, Coahuila, San Luis Potosí, Oaxaca y Michoacán, entre otros.