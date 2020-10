Fideicomisos eran para vecinos y cuates de quiénes los operaban: diputado de MORENA | Newsweek México

Luego de la maratónica jornada de 19 horas que concluyó esta madrugada con la aprobación de la iniciativa de la bancada de MORENA para eliminar 109 fideicomisos del gobierno federal, el diputado local de este partido, Heder Guzmán Espejel, reconoció la decisión tomada por la Cámara de Diputados ya que eso permitirá acabar con la presunta corrupción que existía en el manejo de los recursos de dichos fondos.

De acuerdo al legislador, la mayoría de los fideicomisos contaban con padrones de beneficiarios “fantasma” o para allegados a los operadores de los recursos, lo que limitaba que pudieran llegar para las personas que realmente requerían ser apoyados con este tipo de fondos.

“A mí me gustaría conocer a 10 personas beneficiadas de los fideicomisos, yo no conozco a ninguna, solamente son beneficiarios de los fideicomisos los amigos, los vecinos y los ‘cuatachos’ de quienes operan estos fideicomisos, pero no los hay, eran beneficiarios ‘fantasma’, todo se lo clavaban los gobiernos anteriores”.

De igual forma, aseveró que en algunos estados fueron utilizados como “cajas chicas” de los gobiernos locales, lo que daba lugar a prácticas de corrupción y desvíos de recursos.

“Los fideicomisos son las cajas chicas de los gobiernos en turno, aquí en Aguascalientes hay fideicomisos que no se nos han expuesto, nunca hemos sabido de los fideicomisos que operan en la entidad”, desta´co.

De ahora en adelante, los apoyos se otorgarán de manera directa a las personas que los requieran, a través de las secretarías del Bienestar y de Economía, en donde se garantizará una mayor transparencia en la gestión de las partidas presupuestales, añadió el legislador.

Sobre la manifestación de investigadores, catedráticos y alumnos de los centros públicos de investigación en Aguascalientes, que protestaron este miércoles en contra de la eliminación de los fideicomisos relacionados a la ciencia y la tecnología, indicó que se les mantendrán los apoyos a quiénes los soliciten a través de otros fondos o mecanismos auditables.

“Muchos de los fideicomisos no tenían reglas de operación y no son auditables, entonces hoy la manera diferente será con otro mecanismo, será a través de otros fideicomisos que sí tendrán reglas de operación y serán auditables, va a haber respeto, coordinación y los apoyos se harán de manera directa hacia ellos y con nadie más”.

No obstante, afirmó que el presupuesto estará destinado a los proyectos científicos que resulten de un beneficio real para la población, pues dijo, anteriormente se apoyaban investigaciones cuyos resultados no se daban a conocer o que no justificaban la aplicación de los recursos.

“A mí me gustaría conocer lo que se ha investigado, y lo que no se ha investigado, para conocer cuál es el trasfondo de esto, pero todo lo contrario, que tengan la confianza de que vamos a hacer las cosas bien”, concluyó el legislador de MORENA.